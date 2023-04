Claims miniers: Shawinigan demande aussi un moratoire

La pression s'ajoute dans le dossier des claims miniers dans la région, puisque Shawinigan ajoute sa voix et exige un moratoire pour protéger son territoire. Une mesure pour calmer les angoisses des citoyens, alors que des achats de titres miniers se sont cumulés dans les derniers mois.

«On veut se prémunir et s'assurer qu'on a l'heure juste de la part du ministère», a expliqué le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Shawinigan demande un moratoire de 6 mois et, pendant cette pause, de suspendre toutes nouvelles transactions de titres miniers. Le conseil municipal en a fait la demande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. On veut retravailler le schéma d'aménagement et exclure des zones de l'exploitation minière.

La demande inclut le périmètre urbain et 1 km autour. La Ville a aussi entrepris des démarches d'identification des TIAMS, des territoires incompatibles avec l'activité minière.

Des démarches qui sont similaires à la municipalité régionale de comté (MRC) de Maskinongé. On veut diminuer les préoccupations des résidents. L'inquiétude se faisait sentir, entre autres, sur la rue des Genévriers, dans le secteur St-Gérard des Laurentides.

«Ils ont des inquiétudes. Ils ont vu l'hélicoptère. Le site est adossé au secteur de Saint-Boniface, mais il a des claims qui viennent du côté de Shawinigan. On va s'occuper de la situation», a poursuivi le maire Michel Angers.

Pour la deuxième fois en 24 h, le dossier des titres miniers en Mauricie a été abordé à l'Assemblée nationale.

«C'est le temps d'agir et d'écouter la population de Shawinigan. Je rappelle à la ministre que j'ai déposé un projet de loi qui fait en sorte qu'on peut protéger la population et écouter les maires et mairesses de partout au Québec», a clamé Alejandra Zaga Mendez, députée de Québec Solidaire. Elle a questionné la ministre des Ressources naturelles et des Forêts lors de la période de questions mercredi.

La Ville de Shawinigan veut aussi tenir une rencontre citoyenne sur le dossier avec un représentant du ministère. Cette rencontre devrait avoir lieu le 9 mai prochain.