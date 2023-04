Coûts caviardés du 3e lien: les partis d’opposition ne croient pas François Legault

Les partis d’opposition peinent à croire que le premier ministre François Legault n’a pas demandé à voir les estimations des coûts des quatre scénarios de 3e lien étudiés, qu’il refuse de rendre publiques sous prétexte qu’elles «sont très sommaires».

«Bien non, moi, je ne le crois pas», a déclaré la députée libérale Madwa-Nika Cadet, au lendemain d’une séance d’études des crédits budgétaires au cours de laquelle le premier ministre a avoué qu’il n’a «pas vu» les montants qui sont précisés dans l’une des études publiées jeudi dernier.

Dans les documents publiés sur internet, ces montants ont été soigneusement caviardés.

L’un des quatre scénarios mentionnés consiste pourtant en un tunnel sous-fluvial dédié exclusivement au transport en commun, option qu’a retenue François Legault pour la suite du projet de 3e lien.

«Aveuglement volontaire»

Si François Legault s’est bel et bien engagé à réaliser un 3e lien de transport collectif sans savoir ce qu’il en coûte, «c’est de l’aveuglement volontaire», considère l’élue de Bourassa-Sauvé.

«Moi, je trouve ça inconcevable», a commenté de son côté le député péquiste Joël Arseneau.

«Il ne connaîtrait pas les chiffres, un comptable qui va faire face, en études des crédits, aux autres chefs des autres formations politiques? Alors, moi, je pense qu’il y a deux options: soit le premier ministre fait preuve d’un manque de rigueur absolument aberrant, soit il se moque de nous», a continué le porte-parole péquiste en matière de transports et de mobilité durable.

«Je n'en reviens juste pas, a indiqué à son tour le député solidaire Etienne Grandmont. Je ne peux pas croire que le premier ministre du Québec, lors de sa rencontre avec son chef de cabinet puis Geneviève Guilbault, quand ils ont décidé d'abandonner le troisième lien pour un autre [...] que la question du coût n'a pas été abordée. [...] C'est un projet tellement important. Ça ne se peut pas.»

Legault se défend

Questionné à ce sujet avant de se rendre à la période des questions, le premier ministre François Legault a expliqué qu’il serait risqué de rendre publics les montants des différents scénarios analysés.

«Ce qu’on me dit, c’est que ce sont des estimés qui sont très sommaires et qu’il y aurait un risque de les rendre publics», a souligné le chef caquiste, en répétant qu’il ne «connaît pas» l’estimation des coûts associés à un tunnel dédié exclusivement au transport collectif entre Québec et Lévis.

«Comme j’ai dit, nous, actuellement, on n’exclut pas que ça soit un métro, que ça soit un tramway, que ça soit un REM comme à Montréal, a mentionné le premier ministre. Il faut évidemment regarder quelle sorte de transport collectif il y aura dans le tunnel avant d’être capable de vous donner un estimé, puis dès qu’on va avoir cet estimé, on va vous le donner.»