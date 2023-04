Deux propositions pour éviter la démolition de la «Maison brune» de Rimouski

Le propriétaire de la «Maison brune» de Rimouski, s'est fait entendre pour la première fois depuis le début de la saga entourant cette résidence, brisant le silence notamment pour proposer de proposer de la vendre pour la somme de 1$.

Dans un long communiqué publié jeudi, les Immeubles Vianney Ouellet et Fils – propriétaire de la bâtisse – a expliqué entre autres que la maison n'avait aucune valeur patrimoniale reconnue lorsqu'ils en ont fait l'acquisition en 1999.

«Quand on l'a acheté, c'était écrit sur le contrat, ce n'est pas dans un site patrimonial, le bâtiment ne l'est pas, il n'est pas cité et ne l'a jamais été», a raconté Rusty Ouellet, propriétaire associé des Immeubles Vianney Ouellet et fils.

Il a indiqué que, dès l'achat de la propriété, l'intention était de la démolir pour faire du développement de logements locatifs dans le quadrilatère où elle se trouve.

«Au fil du temps, on travaille sur différents projets et c'est au moment où on fait des démarches pour faire quelque chose que ça nous est tombé dessus. On a été surpris par l'ampleur», a indiqué M. Ouellet.

Rappelons que depuis janvier, les locataires de la maison, la Société rimouskoise du patrimoine de Rimouski ainsi que de nombreux citoyens se sont vivement opposés à la démolition de la maison, notamment pour sa valeur patrimoniale.

Ainsi, le propriétaire a décidé de proposer deux options à ceux qui veulent éviter la démolition de la «Maison brune», la première étant de vendre la «Maison brune» sans garantie légale pour 1$, mais de la déplacer.

«Ceux qui en feraient l'acquisition devraient assumer tous les frais relatifs à ce déménagement», a-t-il précisé.

La seconde option serait de vendre la «Maison brune» ainsi que deux autres résidences, leur appartenant, situées dans le quadrilatère. Ce qui veut dire que l'entreprise abandonnerait son projet de développer 37 logements locatifs dans ce secteur.

Dans les deux cas, l'entreprise exige que l'entente soit conclue avant le 2 juin 2023.

«Devant le tollé, la signature des pétitions, même si on pense que c'est une minorité à Rimouski, on s'est dit pourquoi ne pas leur offrir l'opportunité de sauver la maison», a mentionné M. Ouellet.

Jeudi matin, les Immeubles Vianney Ouellet et Fils n'étaient pas en mesure de dire combien couteraient l'achat de ces trois propriétés ou encore du déménagement de la «Maison brune».

Deux options intéressantes?

Par écrit, les cinq locataires qui habitent actuellement la maison se sont dits «heureux d'apprendre qu'il y a de l'ouverture pour la vente de la maison», mais expriment toutefois des doutes face aux deux propositions et aux délais à respecter.

«S'ils offraient de vendre la maison et son terrain, nous n'avons aucun doute que des offres sérieuses seraient transmises aux Immeubles Vianney Ouellet et fils, et ce, avant le 2 juin. En offrant plutôt deux options, [le propriétaire] bloque effectivement ces tentatives», ont répondu les locataires par écrit.

Si aucune des deux options n'est retenue par les locataires qui y vivent ou tout autre citoyen intéressé par la résidence, l'entreprise prévoit démolir la maison avant les vacances de la construction.

Rappelons que c'est la Ville de Rimouski qui permet la démolition de cette résidence, notamment parce qu'elle est trop vétuste pour être rénovée.