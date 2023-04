Été prometteur en vue au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La saison estivale approche à grand pas et nombreux sont ceux qui planifient déjà leurs vacances. Avec l'inflation, les gens semblent pencher pour le tourisme local et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les réservations vont bon train.

Si les touristes avaient l’habitude de réserver des mois à l’avance lors de la pandémie, ça semble plutôt être le contraire cette année. Même si les réservations ont tendance à être davantage à la dernière minute, le calendrier estival se remplit rapidement par endroits et les touristes risquent d'être nombreux à visiter la région cet été. C'est du moins ce qui se dessine dans les prévisions actuelles.

«On a sondé quelques entreprises pour voir comment les gens se préparaient à cette belle saison-là. Les réservations sont au rendez-vous, on sent un engouement pour la destination qui est encore très présent», a expliqué Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le camping, de plus en plus populaire

«L'engouement est là pour le camping, on est vraiment à la hausse partout sur les terrains!», s’est réjoui Manon Normandeau, directrice générale du Camping Jonquière.

Les demandes étaient tellement nombreuses au Camping Jonquière qu’il était déjà possible de réserver sa place en février sur leur site web, soit un mois à l’avance comparativement aux années précédentes. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les gens ont été nombreux à réserver des terrains jusqu’à présent.

«Il me reste peut-être deux-trois terrains par semaine jusqu'aux vacances de la construction. Les vacances de la construction, c'est complet. À partir de la Saint-Jean-Baptiste, on peut dire que 70 % des terrains sont réservés jusqu'à la fin août. On a beaucoup de longs séjours, une semaine, deux semaines», a constaté Mme Normandeau.

Les réservations dans les parcs nationaux de la région sont aussi nombreuses que l'an dernier, mais un léger retard s’observe pour les Monts-Valin et le Lac-Kénogami.

Pour ce qui est des réservations de chalets et prêts-à-camper, la popularité est grandissante. Plusieurs affichent complets par endroits, de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du Travail.

«On est reconnu pour la beauté de nos paysages. Tout ce qui s'appelle plein air, nature, c'est un gros coup de cœur pour plusieurs», a admis la directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Constat encourageant aussi pour le Parc aventures Cap-Jaseux, où le nombre de réservations est comparable à l’an dernier.

«En ce moment, de la mi-juillet à la mi-août, c'est presque complet. Il y a quelques disponibilités par-ci par-là, mais elles sont très rares. Pour les hébergements, les dômes, les maisons dans les arbres, les fins de semaines sont pratiquement bookées de la mi-mai jusqu'à la fin octobre. En camping, il reste quelques disponibilités», a mentionné la directrice générale, Rébecca Tremblay.

Sans compter les réservations pour les nombreuses activités comme les parcours dans les arbres, la tyrolienne et le kayak de mer.

«On renoue avec les groupes au printemps donc on a beaucoup de demande de ce côté. Pensez-y un deux-trois semaines avant votre séjour, contactez-nous pour être sûr d'avoir des disponibilités», a-t-elle avisé.

Si le bilan de la période estivale de cette année excède celui de l'an dernier, on pourrait s'attendre à fracasser le record de 2019 dans la région.