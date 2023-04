Le corps de la disparue Vicky Gagnon retrouvé

Le corps retrouvé mercredi après-midi à proximité du Mont-Fortin dans l'arrondissement de Jonquière à Saguenay est bel et bien celui de Vicky Gagnon.

Les proches de la femme de 39 ans avaient signalé sa disparition dans les heures avant la découverte du corps.

La dernière fois qu'elle avait été aperçue, c'était le 8 avril, dans l'arrondissement de Chicoutimi.

Pour une raison qui demeure inconnue, les policiers avaient entrepris des recherches mercredi en matinée dans le secteur où la dépouille a été retrouvée.

Le corps a été transporté au cours de la nuit au Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal où une autopsie sera pratiquée.

«L'autopsie devrait être réalisée rapidement au cours de la journée et les résultats obtenus vont vraiment nous permettre de mieux orienter l'enquête, a expliqué le porte-parole de la police de Saguenay, Luc Tardif. Présentement, toutes les portes sont encore ouvertes et on n'a aucune idée dans quelle porte on va mettre le pied. Toutes les hypothèses sont sur la table.»

Tant et aussi longtemps que les résultats de l'autopsie ne seront pas connus, l'endroit où a été retrouvé le corps demeure protégé par les policiers et inaccessible à la population.

La police de Saguenay mène actuellement l'enquête.

Elle est appuyée sur le terrain de deux enquêteurs de la Sûreté du Québec.

Si l'hypothèse du meurtre tend à se confirmer, l'enquête sera transférée à la Sûreté du Québec.