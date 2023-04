Négos du secteur public: des travailleurs manifestent à Laval

Des travailleurs du secteur public ont manifesté jeudi, devant l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé à Laval, pour un nouveau contrat de travail.

La moyenne salariale du secteur public, qui se situerait en deça de 44 000$, le tout dans un contexte d’inflation, est un enjeu pour les employés.

«On le dit depuis longtemps, mentionne Nathalie Bourque, la responsable du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval-CSN. On est en arrière de 11% au niveau salarial, soit un 9% sur 5 ans, c’est inacceptable. C’est le message qu’on souhaite passer aujourd’hui.»

Les employés présents à la manifestation revendiquent également de meilleures conditions de travail. «On est des gens de cœur. On est là pour le service de la population. On veut repersonnaliser et réhumaniser les services. Pour ça, il faut être moins dans la rigidité, [...] on doit être actif», ajoute Mme Bourque.

Afin attirer de la main-d’œuvre, le meilleur moyen serait d’avoir des conditions de travail favorables, selon le syndicat.

«Ça passe par un bon salaire, mais aussi de bonnes conditions d’exercices et de pratiques pour tout le réseau», note-t-elle.

Le secteur public dénonce aussi un manque de volonté de la part du gouvernement.

«Le moral est bas quand on regarde comment le gouvernement négocie présentement. Il nous a promis de faire mieux, alors nous on s’attend à mieux», commente Nathalie Bourque.

Le front commun représente 420 000 travailleurs dans le réseau public.

