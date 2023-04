L’intelligence artificielle pour personnifier des victimes de meurtre: l’avocate de la fillette de Granby entend agir

La publication de ces vidéos TikTok qui redonnent vie à de jeunes victimes de meurtre ont suscité une vague de réprobation depuis deux jours.

Une autre vidéo a fait surface jeudi sur les réseaux sociaux. En utilisant l'hypertrucage et l'intelligence artificielle, on voit et entend une fillette personnifier la petite victime de 7 ans racontant son histoire.

Dans la vidéo – intitulée l'affaire de la fillette décédée, étouffée par du scothe – on nomme la victime et montre même des photos d'elle non voilées. Les auteurs de cette capsule de deux minutes racontent en détails les dessous de son histoire choquante et révèlent des informations encore sensibles pour les proches et jusqu'ici très peu médiatisées.

Aux yeux de l'avocate de la mère biologique et la grand-mère paternelle, ces publications sont éthiquement et moralement inacceptables. Me Valérie Assouline entend d’ailleurs entreprendre des recours civils pour que leur diffusion cesse. Une plainte a même été déposée aux policiers de la Sûreté du Québec. «Nous allons tout faire pour que ça cesse. C'est horrible de voir et entendre ces vidéos. Par dignité humaine, je demande aux auteurs de les retirer.»

Les procédures d'appel de la belle-mère de 39 ans n’étant pas encore terminées, l'ordonnance de non-publication empêchant la divulgation de toutes informations permettant d'identifier la victime et sa fratrie est toujours en vigueur.

En transgressant une pareille ordonnance, une personne s'expose à une amende maximale de

5000 $ et risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un maximum de 2 ans moins un jour.

Par respect pour les proches de la fillette qui ont assez souffert depuis le début des procédures judiciaires, Me Assouline implore les usagers des réseaux sociaux de ne pas partager ces vidéos.

Notons que la vidéo ainsi que celle dans lesquelles on personnifiait d’autres fillettes victimes de meurtre ont été retirées de TikTok.