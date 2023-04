[EN IMAGES] Montréal: huit véhicules et un autobus scolaire incendiés en moins de deux heures

La série d’incendies de véhicules se poursuit à Montréal, avec pas moins de huit véhicules et un autobus scolaire qui ont flambé en moins de deux heures, dans la nuit de mercredi à jeudi.

En effet, après l’incendie de six véhicules stationnés dans la cour arrière d’un commerce industriel dans Saint-Laurent, deux autres incidents ont été rapportés aux autorités à Montréal-Nord et dans Saint-Léonard.

Erik Peters / Agence QMI

L’incendie qui a complètement ravagé les six véhicules s’est produit près de la rue Lebeau et du chemin de la Côte-de-Liesse, a indiqué une porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les six véhicules ont été réduits en un tas de ferraille et déclarés perte totale en raison de l’ampleur des dommages causés par l’incendie, qui s’est déclenché peu avant 23h30 et dont les flammes ont atteint partiellement la bâtisse.

Erik Peters / Agence QMI

Un VUS et une berline en flammes

À Montréal-Nord, le feu a ciblé vers 1h15 un véhicule utilitaire sport (VUS) stationné dans une entrée privée et une berline stationnée juste à côté, sur l’avenue de London, près du boulevard Henri-Bourassa.

Les policiers dépêchés sur les lieux ont trouvé des traces d’accélérant sur les deux véhicules qui ont été remorqués afin de procéder à une expertise, a mentionné la porte-parole Caroline Chèvrefils.

Erik Peters / Agence QMI

En revanche, la résidence n’a pas subi de dommages, et aucune arrestation de suspect n’a eu lieu pour le moment dans le dossier d’enquête transféré à la section des incendies criminels du SPVM, a-t-on précisé.

Autobus scolaire, perte totale

Un quart d’heure plus tôt, soit vers 1h, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, un autobus scolaire stationné sur la rue Jarry Est, près du boulevard Langelier, a également flambé.

Erik Peters / Agence QMI

Il est désormais considéré comme une perte totale.

Le SPVM, qui a hérité de l’enquête, dépêchera au courant de la journée ses enquêteurs pour se pencher sur les circonstances entourant ce énième incendie ciblant des véhicules et des autobus scolaires.

Erik Peters / Agence QMI

Pour la police, il est encore trop tôt pour établir un quelconque lien entre les incendies des derniers jours, qui ont la particularité de cibler des voitures, des poids lourds et des autobus scolaires.