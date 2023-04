Ordre professionnel des enseignants: des pouvoirs similaires existent déjà, plaide Drainville

Bernard Drainville veut éviter de se lancer dans une bataille pour créer un ordre professionnel des enseignants. Des pouvoirs équivalents sont déjà en place, affirme-t-il.

Les principales responsabilités d’un ordre professionnel – la formation continue, la protection des élèves ainsi que la surveillance et les sanctions – sont déjà prévues au sein du réseau, plaide le ministre de l’Éducation.

«Ces pouvoirs-là existent déjà. Et donc, on va les exercer. Je ne trouve pas que c’est une bonne idée de me lancer dans un processus pour créer un ordre qui va exercer des pouvoirs qui existent déjà», a déclaré Bernard Drainville jeudi, quelques minutes avant d’entrer au Salon bleu, jeudi.

La veille, son cabinet avait rejeté l’idée de créer un tel ordre devant la multiplication des cas d’abus par des enseignants. La CAQ l’avait pourtant promis en 2012, avant d’abandonner l’idée en début de mandat en 2018.

«Vous savez que cet enjeu ne fait pas consensus au sein du corps des enseignants. Et je ne parle pas seulement des syndicats. Je vous dis que, chez les enseignants, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre», a souligné M. Drainville jeudi.

«Et donc, je n’ai pas les moyens, présentement, de me lancer dans la création d’un ordre professionnel qui va prendre minimalement 18 mois, peut-être deux ans», fait-il valoir.

Protecteur et formation continue

Parmi les pouvoirs d’un ordre professionnel déjà prévus dans le réseau, le ministre rappelle que les enseignants sont déjà tenus de suivre 30 h de formation continue sur deux ans.

L’automne dernier, le rôle des protecteurs de l’élève a aussi été revu, en les plaçant sous la responsabilité d’un répondant national.

«Donc, la protection de l’élève, qui est aussi la protection du public – c’est une responsabilité qui est celle des ordres professionnels –, elle sera, cette fonction-là, assumée par les protecteurs de l’élève à partir de la rentrée prochaine», dit M. Drainville.

Finalement, le pouvoir de surveillance et de sanction, un autre attribut des ordres professionnels, est prévu parmi les pouvoirs du ministre de l’Éducation. Celui-ci peut déjà déclencher des enquêtes et ensuite suspendre ou révoquer le titre d’un enseignant, souligne M. Drainville.