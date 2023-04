«Peter Pan et Wendy»: Jude Law fait un excellent Capitaine Crochet

Seuls certains changements sont intéressants – dont l’interprétation de Jude Law - dans ce énième dérivé de l’histoire de Peter Pan.

Se réclamant beaucoup plus du dessin animé de Walt Disney que du roman/pièce de théâtre de James M. Barrie, les scénaristes David Lowery (également réalisateur du long métrage ) et Toby Halbrooks ne trouvent pas toujours l’équilibre entre classicisme et modernité.

David Lowery est le cinéaste qui nous a donné des œuvres aussi surprenantes et diversifiées que «Une histoire de fantôme», «Peter et Elliott le dragon» ou «Le chevalier vert». Fort de cette filmographie pour le moins originale, l’homme a décidé de se pencher sur le classique britannique, devenu dessin animé des studios Walt Disney en 1953.

Sous sa plume et devant sa caméra, la maison des Darling n’est plus un cocon douillet. Le pays imaginaire prend des allures inquiétantes avec sa végétation luxuriante (dont la palette de couleurs rappelle d’ailleurs «Peter et Elliott le dragon» et «Le chevalier vert») et le Capitaine Crochet (Jude Law parfait) n’est pas ridicule, mais épeurant.

Certaines modernisations sont les bienvenues, comme celle des «garçons perdus» devenus «enfants perdus» (même si la réflexion que les filles sont trop intelligentes pour se retrouver au pays imaginaire est abandonnée), la fée Clochette (Yara Shahidi) devenue gentille ou l’un des enfants perdus atteints du syndrome de Down, une première pour Disney.

D’autres altérations sont plus forcées, voire gênantes, telles ce Peter Pan (Alexander Molony) présentant ses excuses à Crochet ou cette Wendy (Ever Anderson) qui perd sa profondeur allégorique rendant ce «Peter Pan et Wendy» un film uniquement pour les enfants et dans lequel les adultes auront du mal à y trouver leur compte.

Note: 3 sur 5