[PHOTOS] Grève des fonctionnaires fédéraux: les esprits s’échauffent à Québec sur les lignes de piquetage

La manifestation qui était prévue jeudi matin devant l’entrée principale de la Base militaire de Valcartier s’est déplacée du côté des bureaux de Service Canada, sur le boulevard des Quatre-Bourgeois, en raison de menaces proliférées à l’endroit de manifestants.

Les esprits s’échauffent à Québec dans le conflit de travail qui oppose les fonctionnaires fédéraux et le gouvernement de Justin Trudeau.

«On a reçu des menaces. Les menaces sont parties à la Sûreté du Québec qui a pris ça au sérieux aussi parce que c’est inquiétant. L’objectif, ce n’est pas que les gens soient blessés. Pour calmer le jeu, on a décidé d’aller sur d’autres sites. On a des membres qui craignent pour leur sécurité. On ne voudrait pas qu’il arrive quelque chose. On ne se réjouit pas de la fermeture des écoles. Pas du tout», a affirmé Nathalie Rainville, conseillère syndicale à l’Alliance de la fonction publique du Canada.

Photo Diane Tremblay

Fermeture des écoles

Plus tôt dans la journée d’hier, trois écoles dans le secteur de Shannon et de Saint-Gabriel de Valcartier avaient pris la décision de fermer leur porte jeudi pour la sécurité des enfants et du personnel.

Depuis la semaine dernière, des manifestants se rassemblent devant la base militaire, ce qui a pour effet de créer des bouchons de circulation sur la principale route d’accès reliant la municipalité de Shannon et la ville de Québec.

Photo Diane Tremblay

«Ça devenait dangereux à Valcartier, c’est pour ça qu’on est parti de là», a affirmé Johanne Rouillard, présidente de la section locale 10507 de l’Union des employés de la Défense nationale, membre de l’Alliance de la fonction publique du Canada.

«C’est sûr, il est arrivé des incidents. Il y a des véhicules qui passaient proches des grévistes. Nous, c’est notre droit de manifester. Un moment donné quand ça devient trop dangereux, on ne veut pas mettre la sécurité des membres en jeu», a poursuivi Mme Rouillard.

Ce n’est que vers 19h mercredi soir que les responsables syndicaux ont choisi de délaisser l’entrée de la base pour privilégier les bureaux de Service Canada, sur le boulevard des Quatre-Bourgeois où des groupes de manifestants se réunissent déjà depuis le début du confit.

Photo Diane Tremblay

«Les écoles ont fermé pour rien», a déploré Sarah Perreault, mairesse de Shannon.

«Il y a plein de parents ce matin (jeudi) qui sont restés chez eux, qui ne sont peut-être pas payés, parce qu’il n’y a pas d’école ni de service de garde. Ç’a un impact majeur. Les conséquences sont trop importantes. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ce soit encadré et que les manifestants respectent les droits des résidents de Shannon», a ajouté Mme Perreault.

Retour en classe

Le centre de services scolaire de la Capitale dit avoir agi par prévention en prenant la décision de fermer l'école primaire Alexander-Wolff qui est l'un des trois établissements visés par la suspension des cours.

«Nous avons pris la décision de fermer l’école aujourd’hui pour assurer un accès sécuritaire à l’école pour le personnel, les élèves et les parents dû aux problèmes vécus dans les derniers jours. Le Centre de services scolaire ne reçoit aucune information quant au changement de dernières minutes. La réouverture de l’école Alexander-Wolff est prévue demain et aucune autre fermeture n’est envisagée», a indiqué Marie-Claude Lavoie, porte-parole.