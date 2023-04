Pratique malhonnête: des produits d’Amazon revendus comme «fait à la main» sur Etsy

Des vendeurs malhonnêtes utilisent la plateforme Etsy pour revendre des produits de grandes marques à des prix exorbitants, les faisant passer pour des items faits à la main par un artisan, selon une enquête.

«Notre recherche démontre que certains vendeurs sur Etsy arnaquent effrontément leurs clients en faisant des déclarations trompeuses sur leurs produits», a commenté Rocio Concha, directeur de la politique et du plaidoyer pour l’entreprise d’analyse de produits et de services Which?, selon ce qu’a rapporté «The Guardian» jeudi.

L’enquête a révélé que certains vendeurs demanderaient jusqu’à sept fois le prix pour un item étiqueté «fait à la main», mais précédemment acheté chez une grande bannière comme Amazon, Ebay, Alibaba ou encore une chaîne de vêtements ou d’ameublement.

Dans ses règles, la plateforme Etsy indiquerait pourtant que tous les items mis en vente doivent être faits à la main – c’est-à-dire que le vendeur doit avoir été impliqué dans la fabrication de l’objet –, antiques ou être des produits d’artisanat.

Tous ceux qui participent à la création de l’objet doivent également être listés dans l’annonce, a poursuivi le média anglais.

En analysant seulement la première page de plusieurs catégories, dont meubles, jouets et vêtements, Which? aurait ainsi déterminé qu’au moins 23 des 192 produits analysés et vendus «faits à la main» proviendraient en fait d’une autre plateforme.

Par exemple, une table de nuit rustique supposément «faite à la main» et vendue à 128 £ – environ 215 $ – pouvait être achetée pour 44 £ (75 $) sur Amazon. Même son de cloche du côté d’un livre pour enfant, dont le prix de 4 £ (6,80 $) sur Alibaba aurait bondi à 28 £ (environ 47,60 $) sur Etsy, soit un montant sept fois plus élevé.

Etsy a besoin d’«améliorer son jeu en s'attaquant à ces pratiques malhonnêtes», a martelé Rocio Concha, ajoutant qu’une «répression des allégations douteuses et de la publicité en ligne est attendue depuis longtemps».

L’an dernier, 36 millions d’annonces auraient été signalées à la plateforme, ce qui équivaudrait au double de l’année précédente, selon ce qu’aurait indiqué Etsy. Au total, 1,9 million d’annonces auraient par ailleurs été retirées du site web, une augmentation de 16 % par rapport à 2021, selon le média britannique.