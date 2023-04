Qu’arrive-t-il à votre corps durant un vol?

Il est parfois difficile d’être confortable lors d’un vol; certains peuvent même se sentir anxieux ou se trouver dans un état léthargique.

Un employé de Air New Zealand, rencontré par The Independent, lève le voile sur les raisons qui peuvent expliquer ces malaises.

Vous pourriez être déshydraté

Il mentionne que le taux d’humidité dans l’habitacle généralement bas, autour de 20%, peut causer un léger inconfort, incluant l’irritation des yeux et de la peau.

L’Association médicale aérospatiale recommande d’ailleurs aux passagers de limiter leur consommation d’alcool, de thé et de café lors d’un vol parce que ces boissons peuvent occasionner une «perte de fluides».

Pour ces raisons, il est aussi jugé important de boire beaucoup d’eau.

Vous pourriez ressentir une sécheresse des muqueuses et de la peau en raison de la recirculation d’air.

Certains peuvent perdre jusqu’à deux litres d’eau.

Vous pourriez ressentir une pression

L’habitacle exerce une pression sur le corps qui pourrait occasionner des maux de tête, des maux d’oreilles et même des problèmes de digestion.

Vous pourriez également vous sentir plus fatigué qu'à l'habitude.

Ce sentiment provient d’un manque d’absorption d’oxygène par le corps lorsqu’il se situe dans les airs. Le corps se déclenche en mode protection et c’est ce qui va vous donner l’impression d’être plus fatigué.

Ces problèmes apparaissent principalement au décollage et à l’atterrissage.

Vous pourriez développer des caillots sanguins

Plus que vous voyagez en avion pendant de longues heures, plus que vous avez des risques de caillots sanguins, selon une étude parue en 2022. Les chercheurs ont calculé que les risques augmentent de 26% à partir de la quatrième heure de vol et ainsi de suite, à chaque deux heures.

Les caillots sanguins peuvent se développer lorsqu’un passager est immobile pendant de longues heures. Là où est l’importance de bouger et de se lever le plus possible durant le vol. Et encore plus, si vous êtes plus âgé, atteint du cancer, récemment opéré ou enceinte.

Porter des bas de compression pourrait éviter ce problème. Ces bas stimulent la circulation du sang dans les jambes.