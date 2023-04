Traitée comme une mauvaise mère et une criminelle en raison de ses 14 tatouages au visage

Rares sont ceux qui maintenant n’ont pas de tatouage. Mais les préjugés demeurent si l’on se fie à ce que vit une jeune mère de quatre enfants qui affichent de nombreux tatouages.

«Les gens me traitent comme une criminelle et une mauvaise mère parce que j’ai 14 tatouages au visage», soutient Claire Elsie-Rose.

La tatoueuse professionnelle du Royaume-Uni explique qu’elle se fait poser des questions cruelles et que des gens insistent sur le fait qu’elle doit être une mauvaise mère en raison de ses tatouages au visage, rapporte The Mirror.

La tatoueuse s’est fait dire: Pourquoi faites-vous cela? et «Tu étais si jolie», sous-entendant qu’elle a ruiné sa beauté.

Elle tente de changer la mentalité des gens. «Je suis une bonne mère. J'ai une entreprise prospère et je suis dans une relation saine. Il n'y a rien de toxique dans ma vie et je n'aime rien de plus qu'une nuit en pyjama!» déclare candidement Claire.

La jeune femme a quatre enfants de six mois à 12 ans et elle vit avec son compagnon des trois dernières, Jonny, un chauffeur de 30 ans.

Instagram Claire Elsie-Rose

Depuis qu’elle s’est fait tatouer au visage, elle a droit à davantage de jugements des gens, qui la regardent «dix fois plus qu’avant».

Claire raconte même que lorsqu'elle magasinait avec son enfant, elle a été suivie par un agent de sécurité. Parfois, les gens changent de côté pour ne pas avoir à la croiser.

La jeune femme s’est fait tatouer pour la première fois à 15 ans. Elle admet que c’était trop jeune.

Puis, lorsqu’elle a appris qu’elle avait une tumeur au poumon, elle a décidé de se faire tatouer au visage. Heureusement, la tumeur était bénigne, toujours selon The Mirror.

De ses 14 tatouages, il est ancré sous ses yeux «amour» et «espoir». Puis «maman» bien sûr.

«La vie est trop courte pour ne pas s'exprimer», croit fermement Claire. Elle fait l’objet de jugements, mais apprend à faire face aux critiques.