TVA: une finale coup-de-poing pour Indéfendable

La finale de la première saison d’Indéfendable a réservé une surprise de taille aux fidèles de la quotidienne judiciaire de TVA, qui ont aussi assisté à une fusillade. Ça promet de jaser sur les réseaux sociaux et devant la machine à café vendredi.

*** Ceux qui n’ont pas encore vu l’épisode, soyez prévenus que des détails importants sont révélés dans cet article ***

Le premier coup d’éclat concerne Me Frédéric Legrand (Martin-David Peters), qui n’est pas mort comme on le croyait. Certains adeptes de la série l’avaient deviné, mais c’est tout de même une nouvelle saisissante. Le criminaliste cause d’ailleurs une commotion en débarquant au Cabinet Lapointe-MacDonald-Desjardins dans cette finale. Inès (Nour Belkhiria), qui a assisté à sa tentative meurtre des mois plus tôt, est carrément en colère.

Maxime (Mathieu Baron) parlait parfois de l’opération Dallas. Ce nom de code concernait Me Legrand, qui avait été déclaré mort à l’hôpital afin de le protéger d’Alexis (Samuel Côté), celui qui avait tenté de le tuer à la demande de son chef Greg Renaud (Olivier Aubin). Maintenant qu’Alexis a été coffré, Me Legrand est-il en sécurité pour autant, lui qui a transmis des informations à la police? Greg peut encore s’en prendre à lui, non?

Me Legrand sera bel et bien de retour dans les intrigues, a confirmé la créatrice, showrunner et autrice principale d’Indéfendable, Izabel Chevrier, sans vouloir en dire plus.

Photo capture d'écran fournie par PIXCOM

Photo capture d'écran fournie par PIXCOM

Maxime impliqué dans une fusillade

Maxime a par ailleurs été impliqué dans un échange de coups de feu dans un resto. Un faux policier a atteint le gérant qui nettoyait une table. Il faudra patienter jusqu’au premier épisode de la deuxième saison pour avoir de ses nouvelles. On souhaite qu’il n’ait pas été blessé grièvement ou même tué.

Une deuxième saison intense pour Marie-Anne

Après une première saison qui s’est penchée sur la vie de Léo (Sébastien Delorme) et de sa femme Sarah (Catherine Renaud), la suite permettra de plonger davantage dans l’intimité de Marie-Anne (Anne-Élisabeth Bossé), «un personnage multicouche» et «complexe», selon Izabel Chevrier, qui planche ces jours-ci, avec son conjoint, le criminaliste Richard Dubé, sur les épisodes que l’on pourra voir avant Noël.

«Marie-Anne est brillante, mais elle a beaucoup de blocages et un vide existentiel. C’est une carriériste de 39 ans qui rêvait d’avoir une famille. C’est une grande plaideuse dans la saison 2, elle a des causes incroyables, on entre dans une autre dimension professionnelle avec elle, qui est maintenant associée au cabinet.»

Inès ne sera pas en reste en vivant sa première année comme avocate criminaliste et Me Lapointe (Michel Laperrière) continuera d’être très impliqué dans les causes.

Un nouveau personnage principal

Par ailleurs, un nouveau personnage principal fera son apparition dans la deuxième saison. «Il va y avoir au sein du cabinet un nouveau personnage récurrent aussi important qu’Inès, Léo, Marie-Anne et Me Lapointe. C’est confirmé, signé et tout, mais je ne peux pas en parler, sinon pour dire que les gens seront bien contents.»

Produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, Indéfendable sera de retour à l’antenne de TVA en septembre prochain.

Photo capture d'écran fournie par PIXCOM

Photo capture d'écran fournie par PIXCOM

Martin-David Peters est un comédien comblé

Martin-David Peters est un comédien aux anges depuis qu’il sait que son personnage dans Indéfendable n’est pas mort.

Non, Me Frédéric Legrand n’est pas ressuscité par miracle. La police l’avait caché le temps d’appréhender les auteurs de la fusillade dont il avait été la cible dans le Vieux-Montréal, devant son fils.

«Au départ, on m’avait dit que mon personnage allait se faire tirer et mourir dans les épisodes diffusés juste avant Noël. J’avais fini les tournages quand j’ai reçu un appel d’Izabel Chevrier, l’idéatrice de la série, qui m’a dit: “on a décidé de ramener ton personnage à la vie”. Je n’en revenais pas et, évidemment, une chose comme ça ne m’était jamais arrivée. Elle m’a dit: “on va ramener Me Legrand au tout dernier épisode de la première saison”. J’étais ravi, car ça m’avait fait un peu de peine de dire au revoir à ce personnage», a confié le comédien en entrevue avec l’Agence QMI.

Un homme détestable

Comme on le sait, Me Legrand est assez détestable, antipathique et narcissique. «C’est quelqu’un qui fait de mauvais choix. J’essaie toujours de trouver un angle qui peut être enrichissant pour moi. Je n’ai pas voulu avoir l’approche de dire que c’est un méchant. C’est aussi un père, son fils est très important pour lui.»

Me Legrand n’a que lui-même à blâmer pour ce qui lui arrive. C’est lui qui s’est dessiné une cible dans le dos en transmettant à la police des infos provenant de son client, le criminel Greg Renaud (Olivier Aubin).

«C’est de l’autodestruction qu’il a faite, a dit Martin-David Peters. Il en sort fortement ébranlé et ça laisse des séquelles pour lui. Dans la deuxième saison, il va avoir de grandes remises en question après avoir frôlé la mort. On va à mon avis découvrir de nouvelles facettes de sa personnalité.»