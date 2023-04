Uber: Découvrez ce que les Québécois oublient dans les voitures

Il arrive à tout le monde de perdre des objets, que ce soit à l’école, au parc ou même dans une voiture Uber. Des objets les plus oubliés aux plus bizarres, l’Indice Uber québécois permet de voir ce que les clients laissent derrière eux, maintenant que l’application est disponible partout à travers la province.

Voici les 10 objets les plus souvent oubliés :

1. Linge

2. Sac

3. Cellulaire

4. Écouteurs

5. Bijoux

6. Portefeuille

7. Ordinateur

8. Montre

9. Vapoteuse

10. Parapluie

Voici les cinq objets les plus surprenants:

• Un tabouret blanc

• Une photo de TUPAC

• Un poulet entier

• Un broyeur bleu

• Une guitare

Voici les cinq villes où les oublis sont le plus fréquents en proportion de courses:

1. Gatineau

2. Sherbrooke

3. Trois-Rivières

4. Québec

5. Montréal

C’est le dimanche à 18 h 00 qu’il y a le plus d’oublis, selon l’Indice. Sur l’année, c’est le 1er janvier qui est le plus prolifique pour les chauffeurs.

Voici comment récupérer vos objets perdus dans une voiture Uber:

• Allez sur l’onglet «vos courses» et sélectionnez la course en question.

• Cliquez sur «Trouver un objet oublié» puis «Contacter mon chauffeur à propos d’un objet oublié».

• Insérez un numéro de téléphone sur lequel vous êtes immédiatement joignable (le vôtre ou celui d’un ami) et cliquez sur «Envoyer».

• Notre système va immédiatement vous appeler à ce numéro et vous mettre en relation, de manière anonyme, avec votre chauffeur.

• Si le chauffeur répond et confirme qu’il a bel et bien trouvé votre objet, vous pouvez vous coordonner sur un lieu et un horaire qui vous convient mutuellement pour récupérer votre objet.

• Si le chauffeur ne répond pas, laissez un message vocal détaillé qui décrit votre objet ainsi que la meilleure façon de vous contacter par la suite.