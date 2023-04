Ukraine: un policier qui a collaboré avec les Russes tué dans une zone occupée

Un policier qui a collaboré avec les autorités russes a été tué jeudi par un engin explosif à Melitopol, une des principales villes des zones occupées du sud de l'Ukraine, a annoncé l'administration russe.

Melitopol est le chef-lieu de la partie envahie par la Russie de la région ukrainienne de Zaporijjia.

L'explosion s'est produite tôt dans la matinée devant un immeuble d'habitation, a déclaré l'antenne du ministère russe de l'Intérieur dans cette région dont la Russie a revendiqué l'annexion en septembre dernier.

Deux policiers ont été blessés et hospitalisés, l'un d'eux est ensuite mort à l'hôpital, selon le site internet de cette administration qui a diffusé une vidéo montrant une fourgonnette et une voiture endommagées par l'explosion et des taches de sang sur le sol à proximité.

Le maire en exil de Melitopol, Ivan Fedorov, a affirmé sur Telegram que l'homme tué était un «collaborateur».

Selon lui, il s'agit d'Oleksandre Michtchenko, l'ancien chef de la police d'une localité située près de Melitopol qui «est non seulement passé lui-même du côté de l'ennemi mais a aussi a convaincu ses collègues de devenir des traîtres».

Avec une population d'environ 150 000 personnes avant la guerre, Melitopol a été conquise peu après le début de l'invasion russe en février 2022 et se trouve maintenant à environ 65 kilomètres à l'arrière de la ligne de front plus au nord.

La région de Zaporijjia est un des quatre territoires ukrainiens - avec ceux de Donetsk (est), Lougansk (est) et Kherson (sud) - dont la Russie a revendiqué l'annexion en 2022 même si son armée ne les contrôle pas entièrement.

L'an dernier, plusieurs responsables liés à la Russie ont péri dans des attaques dans des zones ukrainiennes occupées.