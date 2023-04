Un finissant reçoit plus de 170 lettres d'admission et 9M$ d'offres de bourses

Un finissant d’une école secondaire de la Louisiane aurait établi un record mondial en recevant plus de 170 lettres d'admission à l'université et plus de 9 millions de dollars en offres de bourses.

Dennis Maliq Barnes, qui étudie à l'International High School de La Nouvelle-Orléans, a déclaré à CNN qu'il ne cherchait pas initialement à établir une marque.

«À mesure que je postulais dans les écoles, et que mes demandes étaient de plus en plus acceptées, avec l'aide financière des universités, je suis devenu intrigué», a déclaré l’étudiant de 16 ans, ajoutant que lorsqu'on lui a dit qu'il s’approchait du record, il souhaitait l’atteindre.

Barnes dit qu’il a commencé à courtiser les écoles en août 2022 et qu'il était fier de voir les réponses et les offres de bourses se succéder. Il aurait posté un total de 200 lettres d’intérêt à des universités.

Les responsables de l'école affirment que l'exploit de Barnes lui permet d'établir un record du monde. Ils ont contacté le Livre des records Guinness pour le rendre officiel, selon Clark Castle, un porte-parole de l'International High School.

Le jeune homme ignore toujours sur quel établissement il arrêtera son choix. Il prévoit annoncer sa décision finale avant l'obtention de son diplôme, le 24 mai.

«Je ne sais pas où je veux aller. J'ai l'intention de poursuivre des études en informatique, puis d'aller à la faculté de droit.»

Barnes attribue à sa famille, à ses amis et à sa foi en Dieu ses réalisations académiques. Il a cumulé une moyenne de note de 4,98, soit l’équivalent de A+ au Canada.

«Si vous faites de votre école et votre éducation une priorité, que vous (croyez en) Dieu, vous allez certainement réussir, peu importe ce que vous faites», conclut-il.