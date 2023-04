Un neurochirurgien tué, enveloppé dans un drap et dissimulé dans son grenier

Histoire mystérieuse à Détroit. Un neurochirurgien émérite et respecté a été découvert mort dans son grenier enveloppé dans un drap.

La police a été appelée à intervenir au cossu domicile de Devon Hoover après un appel de quelqu’un qui s’inquiétait pour son bien-être, selon Fox 2 Detroit.

Le médecin spécialiste de 53 ans a été tué d’une seule balle à la tête, selon la police. Il pourrait y avoir une histoire familiale derrière ce drame, informe la police.

La voiture de Devon Hoover a été retrouvée abandonnée ailleurs que chez lui.

L’hôpital Ascension Michigan où il travaillait a confirmé sa mort et fait savoir qu’il leur manquerait énormément.

«Nos condoléances et nos prières les plus sincères vont à sa famille, ses amis et ses collègues pendant cette période incroyablement difficile», a fait savoir l'hôpital dans un communiqué.

Les circonstances du meurtre de Devon Hoover restent à élucider. La police se montre avare de détails. Aucune information quant à un ou de potentiels suspects n’a filtré, toujours d’après Fox 2 Detroit.

«Cet homme était un ange. Il était magnifique. Tout le monde est sous le choc. Mon téléphone a sonné toute la nuit. C’était non, non, non», a raconté un voisin.