Face à l’imposant défi de la pénurie de main-d’œuvre, une entreprise québécoise a développé une plateforme qui aborde cette problématique d’un angle complètement différent.

La compagnie Evolia, qui œuvre dans le secteur des ressources humaines, propose aux travailleurs et aux employeurs un logiciel de recrutement qui permet aux employeurs d’afficher les quarts de travail non comblés. Les candidats, quant à eux, n’ont qu’à inscrire leurs disponibilités et peuvent ensuite choisir les quarts qui leur conviennent.

«Ça permet au travailleur de faire son horaire de rêve. On le sait qu’aujourd’hui, le gros bout du bâton dans le marché (de l’emploi), c’est le travailleur qui l’a, ce n’est plus l’entreprise. Donc, il faut que l’entreprise s’adapte à cette réalité-là», a expliqué le président et fondateur d’Evolia, Martin Ouellet, en entrevue à l’émission «À vos affaires.»

La nouvelle plateforme gagne déjà en popularité au sein des quelque 1000 employeurs qui sont clients d’Evolia. Le logiciel intéresse de nombreux secteurs : restauration, service à la clientèle, manufacturier, santé, résidences pour aînés, etc.

L’utilisation du logiciel d’Evolia est gratuite pour les employeurs.

«Ils peuvent publier autant de quarts de travail qu’ils veulent et après, quand ils sont intéressés par un candidat, ils vont juste payer pour le candidat qui les intéresse», indique Martin Ouellet

Un outil d’avenir

Pour le fondateur d’Evolia, une telle plateforme deviendra essentielle pour un nombre grandissant d’employeurs.

«Souvent, l’entreprise n’est pas capable d’offrir un 40 heures qui plairait, donc ils sont obligés de faire des compromis de ce côté-là», mentionne M. Ouellet.

Ce dernier est d’avis que la problématique de la pénurie de main-d’œuvre est «pire que jamais» et qu’elle est là pour durer.

«Ça ne changera pas. Ça ne s’estompera pas dans les prochaines années», soutient-il.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.