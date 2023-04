Une sexagénaire chute d’une ambulance et décède

Une Anglaise de 66 ans aurait perdu la vie après que sa chaise roulante se soit renversée et qu’elle soit tombée d’une ambulance alors qu’elle se rendait à un rendez-vous médical à Norfolk en Angleterre.

«Je descendais la rampe et, je ne sais pas ce qui s’est passé, mais lorsque je suis arrivée au bout, la chaise roulante a basculé vers l’arrière. [...] Je n’ai pas pu la retenir. J’ai fait ce travail des centaines de fois et jamais quelque chose comme ça ne s’était produit», a relaté mercredi l’assistante-ambulancière Tracey Leigh, visiblement bouleversée, selon ce qu’a rapporté The Independant.

Son témoignage a été entendu cette semaine dans le cadre d’une enquête du tribunal du coroner de Norfolk, à Norwich en Angleterre, pour faire la lumière sur le drame qui s’est joué devant un hôpital en novembre 2021.

La sexagénaire Anita Woodford se rendait alors au centre hospitalier à bord d’une ambulance pour un rendez-vous de dialyse non urgent.

Mais au moment de descendre de l’ambulance, sa chaise roulante aurait basculé vers l’arrière et la femme de 66 ans se serait durement cogné la tête au sol.

Elle aurait ainsi souffert de blessures à la tête et au cou, avant de décéder à la suite de ses blessures deux semaines plus tard.

Selon l’enquête, le mauvais fauteuil roulant aurait été employé pour sortir la femme dans l’ambulance.

Pourtant, selon ERS Medical, la firme en charge du transport des patients, les employés auraient été avisés des risques de l’utilisation des chaises roulantes fournies par l’hôpital plutôt que ceux des véhicules ambulanciers, a poursuivi The Independant.

«Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait dans un million d'années. On utilisait tous les chaises roulantes des hôpitaux pour transporter les patients. Je n’ai rien fait de différent ce jour-là que les jours précédents», a poursuivi l’ex-assistante-ambulancière par visioconférence.

Initialement suspendue, elle aurait finalement été renvoyée.