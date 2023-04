Autoroute Guy-Lafleur: «On ne pouvait demander mieux», affirme la famille

La famille de Guy Lafleur a appris vendredi que le gouvernement du Québec va annoncer le 4 mai que l’autoroute 50 sera rebaptisée en l’honneur du Démon blond.

Le premier ministre annoncera la nouvelle devant l’hôtel de ville de Thurso, en compagnie de la famille, a confirmé la sœur du défunt hockeyeur à TVA Nouvelles.

«On est vraiment content. On ne pouvait demander mieux», a affirmé Lise Lafleur. «Nous sommes très fiers.»

La famille de Guy Lafleur avoue être particulièrement heureuse du choix de l’autoroute 50, qui passe par la ville natale de la légende du Canadien.

«Si ça avait été ailleurs, on aurait été content aussi, mais c’est comme si on ne l’aurait pas vécu. On saurait qu’il y aurait une autoroute du nom de Guy, mais on ne la prendrait pas ou rarement. Là, on va être fier de circuler sur l’autoroute même si elle n’est pas terminée. Elle n’est pas à deux voies sur toute la longueur, mais ça s’en vient tranquillement», a commenté Lise Lafleur.

