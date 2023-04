Cégep de Sherbrooke : Une pétition exige la démission de deux dirigeants

L'Association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AECS) exige, dans une pétition lancée sur le web, des excuses et la démission du directeur général Éric Gagné, de même que de la présidente du conseil d'administration, Isabelle Fontaine.

Le regroupement juge que l'établissement scolaire n'en fait pas assez pour aider les élèves qui portent plainte contre certains enseignants.

Selon l’AECS, des cas de «violences pédagogiques» ont été rapportés au cours des deux dernières années par des étudiants. L’association, qui n’a pas voulu préciser le nombre de plaintes, parle entre autres de racisme, de sexisme ou encore d’homophobie. Le délai dans le traitement des plaintes découragerait certains étudiants à poursuivre ce processus.

«Les étudiant(e)s ne se sentent pas écoutés par la direction dans le processus de plaintes, selon Raphaël Boucher, responsable aux affaires externes. [...] La direction peut prendre un long moment avant de répondre aux étudiants.»

Le cas d'un enseignant, qui cumulerait quelques plaintes à son endroit depuis 2017, est notamment mis de l’avant par l’AECS. Dans une lettre adressée au Conseil d’administration, l’AECS demande «l’arrêt d’enseignement de la personne concernée». Par souci de confidentialité, la direction du Cégep de Sherbrooke n’a pas voulu commenter ce cas précis.

«Cet enseignant, c’est un cas particulier, on est bien d’accord, a admis Raphaël Boucher [...] Mais il y a plein de cas similaires, a-t-il ajouté.»

Le directeur général du Cégep de Sherbrooke, Éric Gagné, a réfuté que l'établissement ne prenne pas au sérieux les plaintes des étudiants. Il assure qu’un processus de gestion des plaintes, élaboré conjointement avec l’AECS, est en place et qu’une révision toujours menée avec l’association étudiante est en cours.

«C’est assez incompréhensible. On a reçu les gens de l’AECS au CA du 22 mars. Ils sont venus déposer une lettre et nous les avons écoutés. Nous leur avons dit verbalement qu’on ferait un suivi à la suite de notre séance du 10 mai. La présidente du CA leur a écrit pour leur rappeler que c’était important pour nous de garder du temps pour en discuter. [...] On n’a pas eu de réponse à cette lettre-là», a souligné le directeur général, qui n’a pas l’intention de remettre sa démission.

De son côté, l’AECS s’attendait à ce que ses demandes soient répondues avant le 24 avril dernier.