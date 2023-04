Dolly Parton et Mick Jagger: le duo attendra

Dolly Parton n'a pas réussi à décrocher un duo avec Mick Jagger pour son album rock.

La superstar de la musique country travaille actuellement sur le projet, intitulé «Rock Star», dans lequel elle collabore avec des légendes telles que Paul McCartney et Stevie Nicks.

Mais lors d'une récente interview avec Entertainment Tonight publiée jeudi, elle a révélé qu'elle n'était pas parvenue à convaincre l'icône du rock de chanter avec elle. «Je ne l'ai jamais eu!, a-t-elle déploré. Mais j'aime Mick Jagger quoi qu'il arrive. Je continuerai à courir après lui toutes ces années. Parce que j'ai toujours eu le béguin pour (lui).»

En janvier, Dolly Parton avait partagé lors d'une conversation dans l'émission «The View» qu'elle prévoyait d'enregistrer sa propre version de «(I Can't Get No) Satisfaction» que Mick Jagger accepte ou non d'apparaître sur l'album.

«Hé bien, je fais de mon mieux pour essayer de le faire apparaître dans (Rock Star). Mais j'ai quand même fait sa chanson, a déclaré la star de 77 ans. Je pense que Pink et Brandi Carlile vont chanter sur cette chanson avec moi. »

D'autres reprises, notamment «Purple Rain» de Prince, «Stairway to Heaven» de Led Zeppelin et «Free Bird» de Lynyrd Skynyrd figureront également sur «Rock Star», dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée.