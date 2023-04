Harry Styles ne dirait pas non à une reformation des One Direction

Harry Styles a évoqué la possibilité de retrouvailles avec les One Direction.

Le chanteur de «As It Was» a rejoint James Corden jeudi, en tant qu'invité de son dernier Late Late Show. Au cours d'un jeu en plateau, présentateur et invité ont discuté d'une possible réunion des One Direction, une rumeur qui court de longue date, lors du dernier épisode du talk-show.

Bien que rien ne soit prévu en ce sens, Harry Styles a déclaré qu'il ne dirait jamais non et qu'il serait toujours ouvert à cette idée si le moment était propice.

«Oui ou non, y aura-t-il une réunion des One Direction? Cela arrivera-t-il un jour?», a-t-il déclaré en lisant la question, avant de répondre: «je crains que ce ne soit pas une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Je pense que je ne dirai jamais non à cette question. Si nous en avons envie à un moment donné, je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions pas».

Harry Styles et ses collègues Liam Payne, Niall Horan et Louis Tomlinson avaient annoncé une pause d'une durée indéterminée en janvier 2016, près d'un an après le départ de Zayn Malik du groupe.

AFP

James Corden avait également invité Will Ferrell et Tom Cruise dans son épisode d'adieu au Late Show.