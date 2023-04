Il interrompt sa «date» pour aller tuer un arnaqueur qui lui avait volé 40$

Un homme du Texas est accusé d’avoir tué un arnaqueur qui lui avait volé 40$ lors d’un rendez-vous galant, rapporte le Daily Mail.

Le 11 avril dernier, Erick Aguirre, 20 ans, s’est rendu à un restaurant du centre-ville de Houston où il a rejoint une jeune femme pour un souper romantique.

Google

Les deux tourtereaux sont arrivés avec leurs deux voitures, qu’ils ont garées près de l’établissement. Ils ont alors été abordés par un homme qui leur a dit qu’ils devaient payer 20 dollars par véhicule pour se stationner à cet endroit.

Une fois à l’intérieur du restaurant, Erick Aguirre a appris, en conversant avec un employé, que l’homme qui l’avait interpellé à l’extérieur était un arnaqueur bien connu dans le coin.

Aguirre s’est alors levé de table, a indiqué à sa fréquentation qu’il devait sortir, mais qu’il serait de retour; puis il s’est rendu à sa voiture, a sorti une arme et a tiré sur l’arnaqueur.

Par la suite, il est retourné s’asseoir au restaurant où il a affirmé à la jeune femme qu’il était simplement allé effrayer le fraudeur, lui assurant que «tout était correct.»

Pourtant, pendant ce temps, la victime a été transportée à l’hôpital où l’individu a succombé à ses blessures.

Le reste du souper s’est déroulé normalement et le tandem a poursuivi sa soirée romantique ailleurs, rapporte NBC.

Ce n’est que deux jours plus tard que la femme a vu son visage et celui de sa fréquentation sur un avis de recherche de la police. Elle a immédiatement contacté les autorités, qui ont poursuivi leur enquête et ont arrêté Erick Aguirre le 18 avril.

Houston Police Department

Ce dernier a été officiellement accusé de meurtre jeudi dernier et s’expose à une peine minimale de cinq ans de prison qui pourrait même aller jusqu’à une sentence à vie.