Ils gagnent 25 M$ au Lotto Max: leurs amis étaient mal à l’aise dans leur maison trop grande

Un couple du Bas-Saint-Laurent gagnant du gros lot s’est acheté une maison si grande et luxueuse qu’il a finalement choisi de la revendre, notamment parce que leurs invités n’étaient pas à l’aise d’y séjourner.

Écoutez l'entrevue avec Fabien Major, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine pour Gestion de Capital Assante-Équipe Major à l’émission de Richard Martineau via QUB radio :

«On trouvait ça trop grand, raconte Sylvie Boily, qui a remporté 25 millions $ avec son conjoint Rénald Dumont en décembre 2014. Les gens nous disaient: “Ah! On aime mieux aller au chalet. On est plus à l’aise”.»

