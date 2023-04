La pêche au homard débute samedi en Gaspésie

La saison de pêche au homard en Gaspésie débute samedi, enthousiasmant les pêcheurs qui s'attendent à une bonne saison cette année.

La ressource est abondante et se porte bien, d'après les évaluations effectuées par Pêches et Océans Canada de même que par des experts du Regroupement des pêcheurs professionnels du Sud de la Gaspésie.

Les débarquements de 2022 ont d'ailleurs été près des records avec plus de 6,7 millions de homards capturés.

Les captures sont souvent influencées par les conditions météorologiques.

«On s’attend encore à une bonne saison, mais comme je dis toujours, c’est dame météo qui va influencer beaucoup nos captures», a affirmé Jean Côté, directeur scientifique et porte-parole du Regroupement des pêcheurs professionnels du Sud de la Gaspésie.

Les homardiers prendront le large tôt samedi matin pour aller déposer les casiers. Les premières cages seront levées dès dimanche anticipant les premiers arrivages.

Le prix remis au pêcheur au débarquement n'est pas connu pour l’instant. La demande influence la fixation du prix. Toutefois, contrairement au crabe, il n'y a pas de homard en stock de l'année précédente, précise le porte-parole du regroupement des pêcheurs.

En 2022, les prix au débarquement remis aux homardiers ont oscillé entre 7,95 $ et 8,90 $ la livre au cours de la saison.

Le prix varie d'une semaine à l'autre tout au long de la saison de pêche qui est d'une durée de 68 jours.

«Les pêcheurs partent samedi et ils n’ont aucune idée de combien ça va leur rapporter avant la semaine suivante», a précisé M. Côté.

Les pêcheurs ne fixent pas les prix, ce sont les industriels qui le font. Il risque d'y avoir beaucoup de homards sur le marché dans les prochaines semaines, une abondance qui en principe aura une incidence sur les prix.

Le Regroupement des pêcheurs professionnels du Sud de la Gaspésie multiplie depuis 20 ans les efforts pour la conservation de la ressource. Une initiative de rachat de permis de pêche a été mise en place par le Regroupement.

«On s’est assuré qu’on protégeait la ressource, puis finalement, on a décidé qu’on lui donnait un coup de main aussi avec le projet où on produit en écloserie des bébés homards à partir des œufs. Le but étant de compenser de 3 à 5 % de nos captures annuelles. Depuis 2010, on est rendu avec au-dessus de 1,5 million de petits homards remis à l’eau», a ajouté Jean Côté.

Des mesures sont aussi prises en lien avec la protection de la baleine noire.

Quelque 158 permis de pêche commerciale sont actifs au sein le Regroupement des pêcheurs professionnels du Sud de la Gaspésie.

Le homard de la Gaspésie est vendu avec un médaillon qui permet d'assurer sa traçabilité. Le consommateur peut, d'ailleurs, suivre sa trace et voir sur un site web qui l'a pêché.