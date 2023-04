L’agrandissement de l'hôpital de Jonquière coûtera plus du double des estimations initiales

Le projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital de Jonquière devrait coûter plus de 76M$ à réaliser, ce qui équivaut à plus du double du prix estimé initialement.

Attendu depuis des années par la population du secteur, le projet a franchi vendredi une nouvelle étape alors que Québec a autorisé la réalisation des plans et devis pour la troisième fois depuis 2018.

Mais le projet coûtera beaucoup plus cher que prévu puisqu’il devrait nécessiter plus de 76 millions de dollars, selon les estimations des experts du gouvernement, au lieu des 30 millions annoncés initialement.

«Oui, effectivement, on a été surpris quand on a vu les coûts, mais ce qui est important de retenir c'est que le ministre Christian Dubé en fait lui aussi une priorité», a indiqué le député caquiste de Jonquière, Yannick Gagnon.

Le projet devra recevoir l'approbation du conseil des ministres une fois le plan d'affaires complété.

Il est encore trop tôt pour estimer la date du début des travaux, mais le député promet de suivre l'évolution du dossier de très près.