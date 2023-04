Les piétons et cyclistes, les seuls à devoir faire un effort pour le partage de la route?

La Sûreté du Québec (SQ) a lancé cette semaine une campagne de sensibilisation qui soulève une certaine controverse.

L’Opération nationale concertée «Partage de la route» vise à conseiller les piétons et les cyclistes, mais pas les automobilistes.

«On a été déçu. On a trouvé que les orientations n’étaient pas tout à fait fidèles à la notion de partage de la route», explique Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec.

«Chez Vélo Québec, on n’a aucun problème à ce qu’il y aient des campagnes qui s’adressent aux cyclistes et qui les amènent à changer vraiment leurs comportements. On est tous d’accord qu’il y a des besoins, chez les cyclistes comme chez les autres usagers de la route. Mais ça nous parait pour le moins déplacé de prétendre qu’ils sont les seuls à devoir faire un effort, les piétons et les cyclistes», persiste-t-elle.

Selon elle, un lien de causalité qui n’a pas lieu d’être est fait lorsque, pointant qu’il y a «2000 piétons blessés», on conclut que c’est à eux de faire plus «attention».

«Ce n’est pas parce que les piétons sont plus victimes d’accidents de la route qu’ils en sont nécessairement responsables, et il y avait tout lieu de faire un certain nombre de rappels aussi à l’égard des automobilistes

Écoutez l’entrevue complète de Mme Bebronne dans la vidéo ci-dessus.