L'ex-sénateur Michel Biron s'éteint

La ville de Nicolet perd l'un de ses grands bâtisseurs et ambassadeurs puisque l'ancien sénateur Michel Biron est décédé à l'âge de 89 ans.

Michel Biron était à la tête de l'entreprise de télécommunication et de câblodistribution Sogetel. Son âge vénérable ne l'empêchait pas de se rendre encore régulièrement travailler à son bureau.

En 2019 le chef d'entreprise et homme politique avait été intronisé à titre de grand Nicolétain en reconnaissance de la générosité qu'il n'avait jamais cessé de manifester à l'égard de sa ville.

Le mois dernier, alors que son état de santé déclinait, la mairesse de Nicolet avait adressé à Michel Biron une lettre lui exprimant toute sa gratitude. «En fait, on le remerciait. M. Biron est quelqu'un qui a été extrêmement généreux avec la ville de Nicolet et avec les différents organismes. L'entreprise Sogetel ,aussi, est un citoyen corporatif assez exemplaire. Donc on le remerciait pour toutes ses implications et engagements dans notre communauté», a témoigné la mairesse Geneviève Dubois. Michel Biron avait repris la compagnie de téléphone fondée par son père il y a un siècle et l'avait propulsée beaucoup plus loin par voie d'acquisitions.

«C'est une personne qui n'avait pas peur de prendre des risques, mais qui avait un bon sens des affaires. C'était aussi une personne pour qui la recherche du profit à tout prix n'était pas la priorité. La priorité était vraiment le développement des collectivités où Sogetel a ses activités», a indiqué Richard Biron, vice-président, développement de l'entreprise. L'ancien premier ministre Jean Chrétien s'est, à plusieurs reprises dans les dernières semaines, rendu au chevet de son ami à Nicolet. Il l'avait fait entrer au Sénat en 2001.

«Il y a pris une petite entreprise et puis c'est devenu sûrement le plus gros employeur à Nicolet. Il faisait concurrence aux gros comme Bell téléphone et Telus et tout ça. Il continuait et il leur volait des clients, alors je trouvais ça tout à fait intéressant», a confié Jean Chrétien à TVA Trois-Rivières. S'il n'est pas en déplacement à l'étranger, M. Chrétien assistera aux funérailles de Michel Biron à Nicolet.