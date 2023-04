Ottawa dépose une nouvelle offre aux fonctionnaires

Pour une dixième journée, les fonctionnaires fédéraux ont poursuivi leurs manifestations un peu partout au pays, vendredi, notamment à Stanstead, en Estrie.

La présidente du Conseil du trésor a déposé une nouvelle offre en début d’après-midi.

«Le gouvernement est déterminé à négocier une entente qui est raisonnable pour les fonctionnaires et qui est juste pour les Canadiens», a déclaré à la Chambre des communes le secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du trésor, Greg Fergus.

Les détails de cette offre n’ont toutefois pas été révélés pour le moment.

Au départ, le gouvernement proposait 9% d'augmentation de salaire sur trois ans, alors que les syndiqués réclamaient une augmentation de 13,5% pour la même période.

«Il me semble qu'on n'est pas si loin que ça. On nous offre 9 et on veut 13,5. Il y a toujours un terrain d'entente entre les deux, je pense. Ça prend de la bonne volonté! Nous, on en a!», a affirmé à TVA Nouvelles un manifestant.

«Le syndicat est ouvert. Il faut juste s'asseoir et arriver à un compromis, mettre de l'eau dans notre vin chacun de notre côté», a pour sa part indiqué une manifestante.

Sans avancée significative lundi, les fonctionnaires sont déterminés à poursuivre la grève. Un rassemblement est prévu à Ottawa lundi. Une vingtaine d’autobus provenant de plusieurs régions doivent converger vers le Parlement.

L'Alliance de la fonction publique du Canada espère poursuivre les négociations durant toute la fin de semaine, dans le but de parvenir à une entente.