Quel est le meilleur régime pour un cœur en santé?

L’American Heart Association a analysé les régimes les plus populaires pour maintenir un cœur en santé.

La diète DASH et l’alimentation méditerranéenne sont les meilleures, selon l'étude publiée par cette association médicale américaine, le 27 avril dernier.

1- Diète DASH - Excellente diète

La DASH, est une approche diététique pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle.

Cette diète consiste à manger des fruits, des légumes et des grains entiers. Les consommateurs ont droit à des produits laitiers sans gras ou faibles en gras, du poisson, de la volaille, des haricots, des noix et de l’huile végétale. Ils limitent tout aliment riche en graisses saturées, comme les viandes grasses, les produits laitiers entiers, les huiles tropicales et les breuvages sucrés.

Les experts ont mis la DASH en première position, parce qu’elle contient tous les bons éléments pour avoir un cœur en santé.

2- Régime méditerranéen - Excellente

Ce régime est basé sur l’alimentation des habitants en Méditerranée, qui met l'accent notamment sur des aliments à base de plantes, de grains entiers et de graisses saines, selon la Clinique Cleveland à la revue médicale Prevention.

Ce qui la différencie du régime DASH est qu'il accorde le droit aux consommateurs de boire un verre de vin par jour et de ne pas couper le sel.

Le régime méditerranéen est celui qui a prouvé ses bienfaits depuis de nombreuses années dans la communauté scientifique. «Il est sain pour le cœur et durable, car il il ne s'agit pas d'éliminer des groupes d'aliments ou de privation. Il est construit sur une base d'aliments végétaux entiers, non transformés, anti-inflammatoires et de graisses saines», précise une spécialiste en santé du cœur, Kate Cohen à la publication médicale.

Les consommateurs peuvent manger en petite quantité de la viande, des œufs, du fromage et du yaourt.

3- Régime végan - Bon, mais

Le consommateur mange des aliments à base de plantes sans manger des produits animaliers.

«Lorsqu'ils sont axés sur les aliments entiers et les protéines végétales, ces régimes constituent une excellente source d'aliments riches en nutriments et plus respectueux de l'environnement», mentionne une experte en nutrition, Molly Rapozo.

L’Association américaine de cardiologie a décidé de classer les régimes végans en troisième position, puisque les restrictions peuvent être difficiles à suivre à long terme ou au restaurant.

Également, suivre un régime de ce genre peut augmenter les risques de carence en vitamine B-12, ce qui peut causer des anomalies au niveau du sang et donc, une possible anémie.

Des suppléments seraient alors requis, prévient l’Association.

4- Régime faible en gras - Pas si bon contrairement à la croyance

Cette alimentation limite l’apport en matières grasses à moins de 30% de vos calories totales quotidiennes.

Les experts précisent que ce régime traite toutes les graisses de la même manière. Cependant, ceux-ci recommandent de remplacer les gras saturés par des plus sains, tels les mono et polyinsaturées.

Également, les personnes qui suivent un régime faible en gras consommeront beaucoup plus de glucides, comme les sucres ajoutés et les grains raffinés.

Il existe aussi un régime très faible en gras, qui limite l’apport en matières grasses à moins de 10% de vos calories totales, ce qui restreint la plupart des groupes alimentaires.

5- Régime faible en glucides - Moins bon

Les consommateurs limitent les glucides de 30 à 40% de l’apport calorique total.

L’American Heart Association insiste sur le fait que cette diète coupe des aliments bons pour la santé comme les fruits, les grains, les légumes, et les noix, pourtant des bonnes sources d’acides gras mono-insaturés.

La plupart des personnes ont tendance à consommer moins de fibres, en mangeant plus de gras saturés dans ces diètes, ce qui vient contredire le guide de l’Association.

6- Régimes kéto et paléo - Pas bon

Ces régimes se trouvent en dernière position, parce qu’ils demandent d’éviter des groupes alimentaires que l’organisation recommande.

Ils font l’inverse de ce que l’Association conseille en poussant les gens à manger de grandes quantités d’aliments, comme de la viande rouge et d’autres nourritures grasses.

«La viande rouge en excès peut contribuer à un développement d’une maladie cardio-vasculaire, en raison de son haut taux de gras saturé», note une professeur en nutrition, Deborah Cohen.

De plus, ces deux diètes limitent la consommation de fruits et de légumes, ce qui «les rend plus faibles en fibres et en composés phytochimiques», ajoute-t-elle.

Pour prévenir les maladies cardio-vasculaires, le meilleur moyen est de garder le même régime alimentaire sain pendant une longue durée, ce qui est difficile quand vous pratiquez le kéto ou le paléo.

Comment choisir la bonne diète pour vous ?

Les experts de l’Association américaine de cardiologie précisent qu’il est important de choisir un régime que vous allez être capable de garder à long terme.

«Prennez une diète à long terme, qui vous donne une bonne base en alimentation pour garder votre corps en santé et heureux», mentionnent-ils.

Il est important de penser à la raison derrière laquelle vous voulez changer votre plan alimentaire.

«Tu dois savoir ton «pourquoi». Ce ne sera pas toujours facile, alors vous devez connaître votre motivation. Vous aurez encore plus de succès si vous avez de vrais buts», conclut Kate Cohen.