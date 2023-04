Quelques précieux conseils pour prendre soin de vos yeux

À moins que vous ne souffriez de problèmes de vision, la santé de vos yeux ne vous inquiète sans doute pas beaucoup.

Pourtant, il est important que chacun protège ses mirettes, et d’autant plus les femmes qui, d’après plusieurs études, sont plus susceptibles que les hommes de développer une dégénérescence maculaire liée à l’âge comme un glaucome, une cataracte ou un syndrome de l'œil sec. Alors pour marquer ce mois de la sécurité oculaire des femmes, la Dre Elizabeth Hawkes, chirurgienne consultante en oculoplastie et en ophtalmologie, vous donne quelques recommandations de premier ordre pour prendre soin de vos yeux.

Rendez-vous chez un ophtalmo

Il est très important de prendre rendez-vous avec votre ophtalmo une fois par an si votre famille a des antécédents de problèmes oculaires et tous les deux ans sinon.

«Les examens de la vue sont vitaux car bon nombre de ces maladies oculaires ne présentent aucun symptôme aux premiers stades», a la spécialiste. «Un examen de la vue peut également déterminer beaucoup de choses sur la santé, comme la détection du diabète, de l'hypertension, des maladies auto-immunes et de certains cancers - souvent avant que vous ne ressentiez des symptômes.»

Ne dormez pas maquillée

Si vous aviez besoin d'une raison supplémentaire pour vous démaquiller avant de dormir, sachez que dormir avec votre make-up peut être nocif pour les yeux.

«Les bactéries et les particules présentes dans votre maquillage peuvent s'infiltrer dans vos yeux, ce qui peut entraîner une irritation, une gêne et des infections oculaires potentielles. Ces infections peuvent provoquer des démangeaisons et des rougeurs, et elles doivent être traitées immédiatement», a aussi souligné la Dr Hawkes. «Dormir avec votre maquillage peut également augmenter vos risques de voir des milia, qui sont de petites bosses blanches qui apparaissent lorsque la kératine – une protéine que votre corps produit naturellement – est piégée sous la surface de la peau.»

Remplacez souvent vos pinceaux de maquillage

Tous les pinceaux de maquillage sont un terrain fertile pour les bactéries et les champignons.

«Je recommande de remplacer le mascara, l'eye-liner et le fard à paupières tous les trois mois et de prendre le temps de nettoyer régulièrement vos pinceaux. Ne partagez pas non plus les produits pour les yeux avec des amis, car vous transférerez des bactéries», a-t-elle ajouté.

Portez des lunettes de soleil

Il est extrêmement important que les lunettes de soleil aient une protection UV car les rayons du soleil peuvent endommager la peau délicate de votre paupière, ainsi que la peau autour des yeux.

«Il est important que les lunettes de soleil aient une protection UV 400», nous conseille encore Elizabeth Hawkes. «Je suggère également de choisir des lunettes de soleil surdimensionnées car elles ont une plus grande surface de protection qui protège non seulement l'œil lui-même mais aussi la peau des paupières qui, en raison de la complexité structurelle et de la fonction des paupières, est l'une des zones les plus délicates du visage.»

Limiter le temps d’écran

Avec le travail et les appareils, nous sommes nombreux à regarder constamment des écrans. Pourtant, ce n'est pas si bon pour les yeux.

«Il est très important de ne pas oublier de prendre des pauses écran pour la santé de vos yeux, car vous avez tendance à ne pas cligner suffisamment des yeux, ce qui peut provoquer une sécheresse des yeux et accélérer le processus de vieillissement. À chaque clignement, vous balayez les larmes sur les yeux et cela les maintient en bonne santé», a ajouté la Dre Hawkes. «Je recommande donc toujours la règle 20-20-20 pour que toutes les 20 minutes vous regardiez par la fenêtre quelque chose à 20 mètres pendant 20 secondes.»