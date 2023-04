Sénateurs: une offre à 1 G$ de Ryan Reynolds

Le populaire acteur Ryan Reynolds et le Remington Group auraient préparé une offre de plus de 1 G$ pour faire l’achat des Sénateurs d’Ottawa et du Centre Canadian Tire.

Selon ce qu’a rapporté vendredi le quotidien Ottawa Sun, le Vancouvérois et son partenaire d’affaires Christopher Bratty seraient pugnaces dans ce dossier, voulant en venir à une entente le plus rapidement possible. Ils seraient d’ailleurs d’accord pour bâtir un nouvel aréna plus près du centre-ville. Le site des plaines LeBreton est priorisé depuis plusieurs années pour le déménagement de l’équipe.

Même si ce groupe parvient à acquérir la concession de la Ligue nationale de hockey, il serait disposé à faire affaire avec d’autres investisseurs d’Ottawa. La candidature de Michael Andlauer, un propriétaire minoritaire du Canadien de Montréal, serait toujours forte grâce à l’apport d’une vingtaine de partenaires locaux.

Reynolds a rencontré le maire Mark Sutcliffe le mois dernier et celui-ci s’est dit en faveur de coopérer avec les futurs propriétaires et la Ligue nationale.

Actuellement détenus par la succession d’Eugene Melnyk, les Sénateurs pourraient être vendus d’ici la fin du printemps. Le banquier Galatioto Sports Partners s’occupe de la vente et a établi le 15 mai comme date limite pour déposer une offre.