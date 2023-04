La nouvelle taxe d’immatriculation divise les panélistes de «La Joute», qui les uns la cautionnent avec enthousiasme, qui les autres la condamnent énergiquement.

• À lire aussi: Une nouvelle taxe pour les automobilistes des banlieues de Montréal

Jeudi, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a annoncé que les automobilistes des banlieues de Montréal auront une nouvelle taxe d’immatriculation de 59$ à payer à partir de 2024 pour financer le transport collectif.

Pour plusieurs, il s’agit d’un problème, puisque les résidents des banlieues se retrouvent de la sorte à payer pour un système de transport en commun qui à 90% bénéficie aux résidents qui habitent sur l’Île de Montréal.

Selon le jouteur Marc-André Leclerc, certains individus visés par cette «nouvelle taxe» sont en effet «tellement loin de Montréal qu’ils ne sont quasiment pas dans le même fuseau horaire... ça n’a aucun sens!», s’exclame-t-il.

Or, en imposant la taxe au Grand Montréal, l’initiative vise justement, selon Elsie Lefebvre, à offrir un réseau de transport public fonctionnel aux banlieues: «Il n’y a pas d’autobus qui connectent les différentes villes, donc il faut mettre de l’argent pour avoir un système qui se tient debout pour que les gens l’utilisent et qu’il y aient moins d’autos prises dans le trafic.»

«Il est temps d’investir massivement pour avoir un système structurant comme ça a été fait dans plusieurs villes!», plaide-t-elle.

M. Leclerc n’est pas de cet avis; il avance que «c’est complètement fou», et fait remarquer «que ces 59$-là, c’est encore le contribuable. Donc c’est tout le temps le contribuable qui paye. Sont égorgés! C’est une très mauvaise idée!», martèle le panéliste.

Mathieu Bock-Côté partage cet avis. Selon lui, le «citoyen québécois, globalement, est étranglé fiscalement». Pourtant, «on le présente toujours comme un égoïste».

Le citoyen québécois, rappelle-t-il, travaille fort pour gagner son argent, mais s’il souhaite le garder, il est «un égoïste qui n’a pas le sens du transport en commun, du système de santé, de l’aide aux aînés, des garderies, du contrôle de la voirie», énumère le jouteur.

«Il y a cette espèce de philosophie comme quoi l’argent produit appartient au gouvernement, puis les petits restes appartiennent aux citoyens une fois que les grosses dépenses ont eu lieu», ajoute-t-il, alors que Mme Lefebvre souffle que «ça n’a rien à voir».

Mais M. Bock-Côté réitère non seulement sa position, mais propose des avenues pour la concrétiser, puisque selon lui, il «faudrait presque un moratoire sur toute taxe nouvelle», afin de signaler au gouvernement qu’il n’est pas en droit de «toujours ponctionner davantage le citoyen pour répondre à tel lobby, pour répondre à tel besoin, pour répondre à telle mesure.»

«Un moment donné, il faut en finir avec cette philosophie qu’on peut toujours vampiriser jusqu’à la dernière goutte de sang le contribuable ordinaire!», s’exclame-t-il.

Mme Lefebvre désespère qu’on n’en finisse jamais avec cette «vieille rengaine libérale qui est reprise par la CAQ et les conservateurs et qui vise à dire qu’on est la province la plus taxée en Amérique du Nord» en passant sous silence qu’une fois que le contribuable a payé ses impôts et ses taxes, «ça coûte pas mal moins chers se loger, manger, les garderies, etc., ça coûte moins cher au Québec.»

«Si on ne veut rien investir dans rien, et bien on n’aura rien», conclut-elle.

Prendre exemple sur Paris

Le système de transport en commun de Paris est non seulement beaucoup plus dense que celui de Montréal au centre-ville, mais aussi plus ramifié en région.

«Je pense qu’il y a des limites à comparer des villes qui n’ont ni la même histoire, ni la même culture du transport, ni la même concentration de population», mentionne d’emblé M. Bock-Côté.

«Le fait est que ça coûte cher, qu’on est dans une culture nord-américaine, avec une culture de la voiture nord-américaine, et que ça ne va pas changer demain», avance-t-il encore.

Mme Lefebvre rappelle que le «coût de la congestion» sur l’île de Montréal s’élève à 4,2G$ par année: «On envoie de l’argent par les fenêtres, des gaz à effets de serre, des heures perdues dans le trafic... il faut investir en transport collectif, puis arrêter d’être né pour un petit pain là-dessus!»

M. Leclerc est fatigué, quant à lui, «qu’on se compare toujours avec les Europes! Bruneau Marchand est en Europe, puis là Valérie Plante est en Europe... On est au Québec ici! Là, lâchez-moi avec les Europes! Ce n’est pas la même réalité. Il faut se comparer avec ce qui nous ressemble!»

La jouteuse Lefebvre ne pourrait pas être plus en accord, qui propose justement de se comparer «à Toronto, à Vancouver... à des villes canadiennes, qui ont des réseaux de transport en commun qui ont de l’allure».