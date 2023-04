Transport aérien régional: le fédéral doit se joindre à la table, selon les municipalités

L’Union des municipalités du Québec a dénoncé vendredi l’absence du gouvernement fédéral au comité permanent sur le transport aérien mis sur pied par le gouvernement du Québec.

«On a interpellé le gouvernement fédéral parce qu’on veut voir avec eux, de leur côté, quelles seraient les solutions possibles. Il faut régler la problématique du transport régional. La situation est déplorable et le fédéral doit être présent», a martelé la mairesse de Chibougamau Manon Cyr, responsable du dossier à l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Devant les retards et les annulations de vols qui deviennent plus fréquents et commandent à des actions rapides, l’UMQ a estimé vendredi pertinent que le fédéral occupe un siège au sein du comité.

De l’avis des maires qui siègent au comité permanent sur le transport aérien régional, le gouvernement fédéral ne se préoccuperait pas suffisamment de la situation.

Ils ont invité le lieutenant du Québec Pablo Rodriguez et le ministre des Transports Omar Alghabra à s’impliquer davantage.

Le cabinet du ministre Alghabra n’a pas donner suite à la demande d’entrevue de TVA Nouvelles. Par courriel, son attachée de presse a indiqué que gouvernement travaille présentement à trouver des solutions à cet enjeu du transport régional, tout en rappelant que «le gouvernement a versé plus de 1,25 milliard de dollars pour financer 1 239 projets à 201 aéroports».

Le gouvernement du Canada a annoncé récemment le renforcement des règles de protection des passagers aériens en rendant obligatoire l’indemnisation des voyageurs.

Cette mesure a néanmoins été accueillie plutôt froidement en région parce qu'elle ne règlera les problèmes liés au transport aérien régional, selon l'UMQ.

La députée bloquiste de Manicouagan, Marilène Gill, a partagé cet avis en demandant aussi une plus grande implication du gouvernement fédéral.

«C’est important qu’il soit à la table. C’est un des gros joueurs et pas seulement pour la question de la réglementation. C’est essentiel qu’il soit là. C’est tout à fait justifié ce que demande l’UMQ», a-t-elle estimé.

Le président du comité permanent sur le transport aérien régional et député de René-Lévesque, Yves Montigny, n’était pas disponible vendredi pour commenter la position de l’UMQ.