Une policière payée 175 000 $ par année pour ses études en droit

Les contribuables ont déboursé plus d’un demi-million de dollars pour permettre à une haute gradée de la Sûreté du Québec en fin de carrière de faire ses études en droit, a découvert notre Bureau d’enquête.

Depuis août 2020, l’inspectrice-chef Dominique Lafrenière est libérée à temps plein pour sa formation universitaire d’avocate avec un salaire annuel d’environ 175 000 $, a confirmé la Sûreté du Québec (SQ) en réponse à nos questions.

Elle a notamment reçu une augmentation de salaire annuelle de plus de 4000 $ pendant qu’elle était sur les bancs d’école.

Selon nos informations, elle bénéficie même d’une voiture de fonction aux frais de l’État pendant ses études.

La facture à ce jour est de plus de 500 000 $ et on ne sait pas quand l’inspectrice-chef sera de retour au boulot.

À l’emploi de la police provinciale depuis près 27 ans, Mme Lafrenière est la fille de l’ex-patron de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Robert Lafrenière. Elle était la conjointe de Martin Prud’homme pendant que celui-ci était directeur général de la SQ, un poste qu’il a quitté en août 2021 après plus de deux ans de suspension avec salaire.

« Je ne me souviens pas d’avoir vu un officier de la SQ être totalement dégagé de ses fonctions pendant trois ans pour faire un baccalauréat, tout en recevant son salaire », affirme le président de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), Jacques Painchaud.

Rien de spécial

Le superviseur aux relations médias de la SQ, Benoit Richard, indique que Mme Lafrenière profite d’un avantage dont peuvent bénéficier tous les officiers de l’organisation.

« Cela fait partie de leurs conditions de travail », dit-il.

Le porte-parole n’est pas en mesure d’indiquer si d’autres hauts gradés ont déjà été libérés pendant trois ans pour des études, avec plein salaire.

« Nous avons eu quelques cas d’officiers qui ont suivi des formations d’un an et plus, tout en étant payés », indique-t-il, sans préciser.

Après avoir terminé ses cours à l’Université de Montréal, Dominique Lafrenière est actuellement à l’École du Barreau du Québec. Si elle désire obtenir le titre d’avocate, elle devra ensuite effectuer un stage professionnel de six mois.

Elle n’a pas répondu à notre invitation à commenter.

Qui en profitera ?

Plusieurs policiers de la SQ qui se sont confiés à notre Bureau d’enquête sous couvert d’anonymat – car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias – trouvent la situation déraisonnable.

Ils se demandent si cet investissement de la Sûreté rapportera vraiment.

« Elle aura 27 ans d’ancienneté cet été. Si elle veut, elle peut quitter le service demain matin, car elle a déjà atteint les 25 années qui la rendent éligible à la retraite », affirme l’un de ces policiers.

Photo courtoisie de Patrick Lefebvre Patrick Lefebvre

Actuaire

Invité à commenter, l’actuaire Patrick Lefebvre, spécialisé en régimes de retraite, s’interroge sur les bénéfices financiers que peut retirer l’État en assumant totalement le coût des études. Il observe que les conditions de travail à la SQ favorisent un départ hâtif et que rien ne garantit que ces policiers ne prendront pas ensuite leur retraite.

« Il faudrait qu’elle reste à l’emploi pendant une dizaine d’années pour que ça soit financièrement avantageux. Si sa formation permettait à la SQ d’économiser 100 000 $ par année en frais juridiques, l’investissement pourrait devenir rentable », affirme-t-il.

Une telle économie serait toutefois surprenante, selon lui, car la SQ a déjà ses avocats et les policiers bénéficient des avis des procureurs de la Couronne en matière d’enquêtes.

Une facture salée pour les contribuables*

Salaire du 24 août 2020 au 31 mars 2021 109 788 $

Salaire du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 357 168 $

Salaire du 1er avril 2023 au 30 avril 2023 14 882 $

Frais de scolarité 11 734 $

Frais de livres environ 3000 $

Frais d’études au Barreau 3412 $

Frais de livres au Barreau 819 $

Total 500 803 $*

*Excluant les frais

pour le véhicule de fonction

Sources : Sûreté du Québec, Université de Montréal et Librairie Wilson & Lafleur

