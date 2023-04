Une trottinette explose dans un appartement de Nice

Un adolescent de Nice, en France, se serait retrouvé à l’hôpital après l’explosion d’une trottinette.

L’incident se serait produit mercredi après-midi aux alentours de 14h lorsqu’une batterie de trottinette aurait explosé provoquant ainsi un incendie à l'intérieur d'un appartement à Nice. Présent dans le logement à ce moment, un adolescent de 14 ans incommodé par la fumée a dû être transporté à l’hôpital, selon «Nice-Matin».

La locataire du logement voisin Erika, âgée de 74 ans, a eu la peur de sa vie, selon ce qu'elle a raconté en entrevue avec le média local. «J’étais assise ici, tranquille, en train de regarder un petit feuilleton. Lorsque soudain: POM! Une déflagration. Impressionnante, je dois le dire», a-t-elle relaté.

«Je me lève, je me dis: "Bon dieu, qu’est-ce qui se passe? Poutine ne va pas bombarder la rue Marceau, quand même!" Et je vois ça», a-t-elle ajouté précisant que les trottinettes ne devraient pas être admises à l’intérieur.