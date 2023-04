Crise au Soudan: au moins 1 vol d'évacuation canadien prévu samedi

Alors que la situation continue de s’aggraver au Soudan, un vol d’évacuation canadien est prévu samedi, a annoncé la ministre de la Défense nationale samedi.

• À lire aussi: Violents combats au Soudan malgré un accord sur une nouvelle trêve

• À lire aussi: 5 choses à savoir pour comprendre le conflit qui fait rage au Soudan

• À lire aussi: Le Canada évacue une centaine de personnes du Soudan

«Le Canada continue de fournir des efforts pour soutenir le peuple soudanais», a déclaré la ministre de la Défense nationale Anita Amand.

«Cette situation a une incidence sur tous les efforts d’évacuation. Le Canada et ses alliés poursuivront leur opération tant que la situation le permettra », a-t-elle ajouté.

Vendredi, deux vols d’évacuation canadiens ont quitté le Soudan, transportant environ 221 personnes, dont 68 Canadiens et 6 résidents permanents.

Ces deux vols s’ajoutent aux deux autres effectués le 27 avril. 117 personnes ont pu être évacuées à ce moment-là, dont 42 Canadiens.

Aujourd'hui, deux autres vols des @ForcesCanada ont quitté le Soudan pour transporter des personnes en sécurité dans un pays tiers. Nous continuerons à faire tout notre possible pour aider les Canadiens au Soudan, dans la mesure où les conditions le permettent. — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 30, 2023

Au moins 350 Canadiens ont été évacués vendredi, a confirmé Mme Amand.

«À compter du 30 avril 2023, les ressortissants soudanais au Canada pourront demander sans frais de prolonger leur séjour ou de changer leur statut de visiteur, d'étudiant ou de travailleur temporaire. Cela comprend des permis de travail ouverts gratuits qui donnent accès au marché du travail et une plus grande flexibilité pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour au Canada», a expliqué Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, dans un communiqué.