De la pluie imminente au Québec pour les prochains jours

Si les rayons de soleil brillaient encore sur le Québec en ce début de fin de semaine, les nuages ne sont certainement pas loin: la pluie, qui va débuter en début d’après-midi, va se poursuivre presque sans cesse jusqu’à jeudi.

De fait, c’est le cas pour la quasi-totalité des régions du Québec, tant dans l’est que dans l’ouest. La pluie, qui commencera en après-midi, devrait s’élever à la hauteur de 5 à 10 millimètres dans la plupart des endroits.

Le soleil a déjà laissé place aux nuages pour l’ensemble de la journée, et la météo devrait se jouer en 10 et 15 degrés.

C’est en se dirigeant plus vers l’est que l’on constate que la première pluie devrait patienter. Pour le Centre-du-Québec, l’Estrie, la Mauricie, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, le soleil se mélangera aux nuages sur l’ensemble de la journée, pour laisser place à la pluie en début de soirée.

Un peu plus au nord, ce sera généralement nuageux pour le Saguenay - Lac-Saint-Jean. On peut s’attendre à 30% de probabilité d’averses débutant dans la nuit de samedi à dimanche.

Le soleil devrait cependant rester un peu plus dans l’extrémité est de la province, notamment le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Le mercure devrait également remonter dans ces régions, où il atteindra un maximum de 18 dans la vallée de la Matapédia. Gaspé et Percé pourraient toutefois également recevoir un peu de pluie, en après-midi.

Les Nord-Côtiers devraient quant à eux ressentir du soleil pour l’ensemble de la journée.