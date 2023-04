Défi sportif Altergo: «une belle façon d’accueillir la différence»

Le défi sportif Altergo bat son plein à Montréal alors que sont réunis cette année plus de 7000 athlètes qui compétitionnent dans 9 disciplines sportives.

Selon la porte-parole Chantal Petitclerc, le climat est à la fête pour cette 40e édition du défi.

«C’est vraiment le retour, la grande fête, le plaisir de se retrouver tout le monde ensemble, pour le 40e plus», partage-t-elle.

Bien qu’il reste du chemin à parcourir, l’ex-paralympienne estime que du progrès a été réalisé au cours des dernières années pour les athlètes handicapés.

«Quand je suis arrivée, certaines portes étaient déjà ouvertes, mais c’est vrai qu’avec d’autres, on a contribué à certaines reconnaissances des athlètes et des sports paralympiques», indique-t-elle.

«Mais là je regarde aujourd’hui et il y a de l’inclusivité dans les programmes, il y a plus de médiatisation aussi et les jeunes sont capables d’essayer de nouveaux sports et ça, c’est bien», ajoute Mme Petitclerc.

Le défi se termine dimanche avec notamment la présentation des épreuves de boccia, de basketball en fauteuil roulant, de powercheer et de parahockey.

«Il y en a pour tous les goûts qu’on soit athlètes ou qu’on soit public et qu’on ait le goût de découvrir quelque chose de nouveau, soutient la multiple médaillée paralympique. C’est une belle façon d’accueillir la différence.»

Environ 1000 bénévoles sont aussi mobilisés pour permettre à cet événement d’avoir lieu.

