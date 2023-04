Deux personnes accusées du meurtre d’une fillette de 8 ans

Deux individus font face à des accusations de meurtre à la suite de la disparition d’une fillette de 8 ans de Edmonton. Selon les autorités, elle serait possiblement morte.

Les autorités ont été appelés à vérifier le bien-être de l’enfant lundi en début de soirée. Or, à leur arrivée sur place, ils n’ont pas pu localiser la fillette et une enquête a été entamée.

Bien que l’enfant n’ait toujours pas été trouvé, les enquêteurs estiment qu’elle pourrait être morte. Ainsi, la section des homicides a pris le dossier, a fait savoir la police d’Edmonton dans un communiqué publié vendredi. Le corps policier a également précisé que différents partenaires, comme la Gendarmerie royale du Canada (GRC), sont en assistance pour localiser la fillette.

Jeudi, une femme de 27 ans et un homme de 66 ans ont été arrêtés en lien avec cette affaire. La femme fait face à des accusations de meurtre au premier degré et d’outrage à un cadavre alors que l’homme est accusé de complicité de meurtre et d’outrage à un cadavre.

Selon les informations de la police, les deux adultes connaissaient l’enfant.

L’enquête et les recherches se poursuivent afin de mettre la lumière sur cette affaire.