Éric Duhaime ne lâchera pas le morceau avec sa pétition: la chasse aux signatures pour sortir Éric Caire

Éric Duhaime est parti à la chasse aux électeurs frustrés ce matin dans La Peltrie afin de faire grimper le nombre de signataires pour sa pétition demandant la démission du député de la CAQ Éric Caire.

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), accompagné d’une cinquantaine de bénévoles, a enfilé un jean et son coton ouaté du parti pour faire du porte-à-porte, notamment dans les rues de Val-Bélair. Pendant ce temps, d'autres bénévoles ont pris d'assaut les rues de l'Ancienne-Lorette.

Avant de commencer la journée, M. Duhaime avait déjà récolté 9000 signatures des citoyens de la circonscription qui n’acceptent pas les explications du député Caire concernant la volte-face du gouvernement sur le troisième lien.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

L’objectif ultime des conservateurs serait d’aller chercher plus de 50 % du total des électeurs du dernier scrutin dans La Peltrie, ce qui représente plus de 30 547 signatures.

Le chef du PCQ mentionne que la première étape sera d’atteindre 19 714 signatures, soit le nombre d’électeurs qui ont donné leur appui à M. Caire le 3 octobre dernier. Rappelons que 44 448 personnes se sont prévalues de leur droit de vote à l'automne 2022 dans cette corconscription.

« On fait un gros blitz de porte-à porte [...] On va dépasser aujourd’hui, on l’espère, les 10 000 signatures », a mentionné Éric Duhaime.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Même si Éric Caire a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de démissionner, le leader du PCQ ne lâchera pas le morceau.

« Au contraire, ça nous encourage à recueillir davantage de signatures et on on va ramasser des signatures tant et aussi longtemps qu'il ne comprendra pas », a-t-il déclaré.

Cette semaine l'équipe conservatrice a même amassé des dons afin de faire campagne contre Éric Caire. Au total, plus 8 000 $ ont été récoltés en troia jours et cette somme permettra de financer une campagne publicitaire qui débutera la semaine prochaine afin d'inciter les gens à signer la pétition.

Si les conservateurs réussissent à inscrire 30 000 noms sur la pétition, Éric Duhaime aimerait que les signatures soient authentifiées par le Directeur général des élections comme cette organisation le fait avec avec les candidats à une élection.