Grève de la fonction publique : Ottawa table son offre finale

Le gouvernement du Canada a déposé une offre finale vendredi dans le cadre des négociations avec les employés de la fonction publique en grève depuis 10 jours.

• À lire aussi: Grève des fonctionnaires: «Le télétravail, c’est un privilège»

• À lire aussi: Ottawa dépose une nouvelle offre aux fonctionnaires

Ainsi, cette offre globale finale répondrait à toutes les revendications syndicales de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), estime le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada dans un communiqué.

«Cette offre finale, qui comporte des améliorations aux conditions salariales et non salariales, est équitable, concurrentielle et raisonnable, et nous croyons que les fonctionnaires devraient avoir l'occasion de prendre connaissance des détails pour l'évaluer», est-il également précisé.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor a affirmé rester à la table de négociation afin de conclure des ententes avec les parties adverses.