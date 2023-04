Ils clonent la voix d’une ado pour faire croire à son enlèvement

Une mère de l’Arizona a eu la peur de sa vie lorsque des malfaiteurs ont cloné la voix de sa fille pour lui faire croire qu’elle avait été enlevée, le tout dans le but de lui escroquer de l’argent.

Le tout s’est produit alors que Jennifer DeStefano a reçu un appel d’un numéro privé.

Lorsqu’elle a répondu, elle a entendu la voix de sa fille de 15 ans, Brianna.

«J’ai décroché le téléphone et j’ai entendu la voix de ma fille, et ça a dit : «Maman», en sanglotant. J’ai dit «que s’est-il passé?» Et elle a dit : «Maman, j’ai foiré» en sanglotant et pleurant», a raconté la mère à la chaine «Arizona’s Family».

C’est à ce moment qu’un homme a pris la ligne demandant une rançon. Il lui a dit qu’il avait sa fille et que si elle voulait la revoir, elle devait obéir à ses ordres.

Après plusieurs minutes de paniques et un appel au 911, Mme DeStefano a finalement reçu un appel de l’adolescente qui ne comprenait l’affolement de sa mère.

Cette dernière était en sécurité et n’avait jamais été enlevée. En effet, les malfaiteurs avaient plutôt cloné grâce à l’intelligence artificielle la voix de la jeune fille dans le but d’escroquer de l’argent à sa mère.

«Je n’ai jamais douté une seule seconde que c’était elle», a-t-elle indiqué précisant que c’est ce qui la terrifie encore plus dans cette histoire.