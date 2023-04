L’ordre professionnel en éducation : ajouter du poids dans un système déjà trop lourd

Au cours des derniers jours, des enregistrements faits à l’insu d’enseignants ont été mis de l’avant dans la sphère publique dans le but de braquer le projecteur sur des cas isolés d’abus verbaux dans nos écoles.

Enregistrer à son insu un enseignant qui donne un cours devant une classe est un acte de dernier recours, issu d’un découragement de parents et d’élèves face à des processus de plaintes en milieu scolaires trop longs et lourds.

Dans le cas de l’enseignante de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, par exemple, le Centre de Services Scolaire a affirmé ne pas avoir eu connaissance du comportement abusif de cette dernière, et a affirmé que si c’était le cas, elle aurait été visée par des mesures disciplinaires.

Laissez-moi remettre cette affirmation en question.

Processus disciplinaire

Imaginez un instant qu’un élève au secondaire, par exemple, se fasse gifler par son enseignant ou fasse l’objet de violence verbale. Imaginez maintenant que l’élève décide de porter plainte auprès de la direction. Dans le cas où la plainte serait prouvée avérée et au bout d’un long processus bureaucratique, le scénario le plus réaliste serait que la direction, en coordination avec les relations professionnelles du CSS, suspendraient sans salaire l’enseignant pour une ou deux semaines.

Qu’arriverait-t-il au bout de cette suspension?

La réponse : l’enseignant reprendrait son poste et celui-ci continuerait, très probablement, à enseigner à l’élève. À la seconde que la suspension de l’enseignant lui serait signifié, le syndicat, déposerait automatiquement un grief à l’encontre du Centre de Services. De plus, si l’enseignant ne s’attire pas de problèmes pendant douze mois, celui-ci verra cet évènement disparaître de son dossier.

Et oui, dans le cas de figure où, un an et un jour plus tard, celui-ci devait recommettre une inconduite dans sa classe, la direction ne pourrait considérer cet antécédent dans une gradation des mesures disciplinaires, puisque cette “période de prescription” prévue dans la convention collective serait échue.

Trois principales raisons

Cependant, aussi déplorable que ce processus peut-être, nous nous devons d’être réalistes : un ordre professionnel ne viendrait pas régler le problème, et ce, pour de nombreuses raisons.

Premièrement, l’écrasante majorité des enseignants dans nos écoles et dans nos salles de classes effectuent leur travail de manière exemplaire et font preuve d’un dévouement sans égal. Nous ne pouvons pas laisser certaines “pommes pourries dans le panier” projeter une ombre sur leur travail extraordinaire.

Deuxièmement, au-delà d’enseigner la grammaire ou l’arithmétique aux élèves, les enseignants sont également là pour accompagner l’élève dans son développement et son épanouissement personnel. Imposer un ordre professionnel aux enseignants viendrait limiter leur présence auprès des élèves. Pourquoi? Avec un ordre, à la moindre plainte, l’enseignant serait traité comme coupable jusqu’à preuve du contraire, ce qui forcerait 99% des enseignants qui font un excellent travail à limiter leurs interactions en classe à l’unique enseignement de la matière. Cela affecterait donc fortement le développement personnel de l’élève tout au long de son parcours scolaire.

Troisièmement, et d’expérience personnelle, je peux attester que les directions d’établissements, face à des plaintes, font tout en leur pouvoir pour protéger les élèves et le corps professoral, mais comme démontré précédemment, leurs moyens sont extrêmement limités et le processus disciplinaire, lui, est très long et lourd. Je suis certain que d’ajouter d’autres parties et d’autre paperasse dans ce processus-là n’est pas du tout dans l’intérêt, ni de l’élève, ni du personnel scolaire.

Transparence demandée

Il est normal d’être révolté par le genre de propos tenus dans les deux enregistrements rendus publics, qui déshonorent la profession, mais en contexte de pénurie d’enseignants et de conditions d’enseignement déplorables dans nos écoles, il faut faire attention à ne pas éloigner des enseignants potentiels du réseau avec un ordre professionnel.

On ne voudrait également pas qu’à chaque fois qu’un élève ou qu’un parent soit en désaccord avec ce qu’un enseignant fasse ou enseigne en classe, ce dernier soit confronté à une plainte et une enquête qui ajouterait du stress indu à sa charge de travail déjà lourde.

Cela dit, le ministère de l’éducation se doit de réformer le processus de plaintes afin de s’assurer que les enseignants fautifs ne soient plus protégés coûte-que-coûte, en commençant par retirer les délais de prescription de 12 mois aux réprimandes, ainsi que d’assurer une plus grande transparence du processus disciplinaire.

Il en est de leur devoir de garantir la sécurité des élèves en classe, ainsi que de s’assurer que le travail extraordinaire des enseignants ne soit pas terni par les comportements d’une poignée d’individus.

Photo fournie par Louis Mercier

Louis Mercier, Étudiant au collégial et ex-président du Conseil des élèves et Ex-membre du Conseil d’établissement de l’école Sophie-Barat