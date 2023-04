Sa fille disparue en forêt: une mère dénonce le travail des policiers de la SQ

Une mère de Saint-Gilles-de-Lotbinière, dans Chaudière-Appalaches, a critiqué vivement l’opération de recherche menée par des policiers pour retrouver sa fille qui s’était perdue en forêt.

Mardi, quatre enfants, dont Anaïs, la fillette de 11 ans, sont allés jouer dans un boisé.

Après un moment, les jeunes sont revenus, à l’exception d’Anaïs.

Inquiète, la mère de la jeune fille a appelé la Sûreté du Québec. Les policiers se sont déplacés, mais ne sont pas entrés dans la forêt pour débuter des recherches en raison d’un «protocole».

Ce sont deux parents qui ont réussi à localiser la fillette, qui était en état d’hypothermie.

«Je ne comprends pas. Mes amis l’ont sortie et ils ont tout fait. La police n’est jamais venue me dire que ma fille avait été retrouvée. Les ambulanciers ne sont pas allés les chercher non plus», dénonce Malika Lecours, la mère d’Anaïs, à TVA Nouvelles.

«On l’a vue apparaître au travers des branches, toute blanche, avec les cheveux mouillés. Elle était exténuée, fatiguée tout comme nous. On lui a dit : “Prends ton courage ma belle, on va te sortir d’ici”», témoigne pour sa part Cynthia Tremblay, qui a retrouvé Anaïs.

La Sûreté du Québec a indiqué à TVA Nouvelles qu'elle n'était pas en mesure de commenter cette situation.

Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus