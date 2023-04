Adepte de la friteuse à air ou de votre micro-ondes? Un expert vous met en garde

Vous utilisez religieusement votre friteuse à air ou votre micro-ondes? Votre facture pourrait être plus salée dans certaines circonstances, selon un expert.

Lors d’un épisode de son balado portant son nom, Martin Lewis a mis en garde tous ceux qui ont troqué leur four pour une friteuse à air ou pour un micro-ondes, a rapporté LadBible, le 24 avril dernier.

«Un micro-ondes peut te donner de la chaleur constante, alors qu’un four se réchauffe à pleine température, puis se remplit à nouveau, de sorte qu’il ne fonctionne pas à pleine puissance tout le temps», explique le journaliste économique et animateur anglais.

«Si vous préparez un rôti complet et que vous faites cuire plusieurs patates, il est probablement moins cher de les mettre au four que d’en mettre cinq ou six au micro-ondes puisque ce dernier ne fait que chauffer le produit individuellement», poursuit l’expert.

Martin Lewis a préparé une équation pour vous aider.

«Vous devez trouver la puissance d’un produit, puis calculez le nombre de kilowatts qu’il utilise. Par la suite, vous le multipliez par 34p par heure d’utilisation», détaille-t-il.

Quant aux friteuses à air, elles sont l’option la moins chère pour la cuisson de la plupart des aliments. Cependant, «il est toujours préférable d’utiliser votre four si vous cuisinez de grandes quantités.»