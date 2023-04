Atteinte du cancer colorectal, une jeune femme de Québec crée un maillot de bain adapté

Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier au monde après celui des poumons. Deux jeunes femmes de Québec ont décidé de s’impliquer dans la recherche.

TVA Nouvelles | Sarah-Line Beaulieu

«J’ai été diagnostiquée il y a cinq ans. À la suite de ça, j’ai voulu redonner pour améliorer les soins, au niveau du dépistage et la sensibilisation. Donc j’ai mis sur pied le Fonds en cancers colorectaux et digestifs du CHU de Québec avec trois autres médecins, Dr François Letarte, Dr Laurence Bernier et Dr Maxime Chenard-Poirier. Depuis, on veut redonner à la communauté, autant dans la recherche, dans l’achat de l’équipement et dans la formation», explique Sarah-Line Beaulieu, présidente du Fonds en cancers colorectaux et digestifs.

Ce Fonds a permis à Kim de créer une ligne de maillot adapté à cet état de santé.

TVA Nouvelles | Kim Galienne-Plante

«Pour ma part, j’ai reçu un diagnostic de cancer colorectal en décembre 2021. En printemps dernier, je me cherchais un maillot de bain pour aller avec ma nouvelle condition. Grâce au Fonds, on a développé un maillot de bain adapté pour les femmes stomisées qui permet de camoufler le relief et l’appareillage. Il y a même une pochette intérieure pour mettre le sac dans le confort», raconte Kim Galienne-Plante, atteinte d’un cancer colorectal.

Le maillot de bain sera disponible à la livraison dès juin.